UNICEF estimează că peste 13.000 de copii au fost ucişi în ofensiva israeliană din Fâşia Gaza, iar mulţi alţii suferă de malnutriţie şi „nu mai au nici măcar energia de a plânge".

„Alte mii de persoane au fost rănite sau nici măcar nu ştim unde se află. Oamenii ar putea fi sub dărâmături (...) Nu am văzut această rată a mortalităţii în rândul copiilor în aproape niciun alt conflict din lume", a declarat duminică directorul executiv al UNICEF, Catherine Russell, în cadrul emisiunii „Face the Nation" de la CBS.

„Am fost în secţii de pediatrie cu copii care suferă de anemie severă legată de malnutriţie, iar întreaga secţie este absolut calmă. Pentru că acei copii, acei bebeluşi (...) nici măcar nu mai au energia de a plânge", a adăugat ea.

Israelul a lansat o vastă ofensivă militară terestră şi aeriană în Fâşia Gaza după atacul palestinian al Hamas pe teritoriul său la 7 octombrie, soldat cu aproape 1.200 de morţi.