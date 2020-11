Universitatea Oxford recunoaste ca o eroare de fabricatie a afectat testele pentru vaccinul anti-COVID, declarat "extrem de eficient"

Universitatea Oxford si AstraZeneca au recunoscut miercuri, 25 noiembrie, o eroare de fabricatie care ridica semne de intrebare cu privire la rezultatele preliminare ale vaccinului experimental Covid-19.

Declaratia vine la cateva zile dupa ce compania si universitatea au descris vaccinul ca fiind "extrem de eficient" fara sa mentioneze si motivul pentru care unii participanti la studiu au primit doze mai mici de vaccin. Aproape 3.000 de persoane au primit o jumatate de doza de vaccin urmata de o doza completa, iar 8.895 de persoane au primit doua doze complete. Surpriza a venit din faptul ca grupul de voluntari care a primit o doza mai mica si una completa, la distanta de o luna, in rapel, pare sa fie mult mai bine protejat decat voluntarii care au primit doua doze complete - in primul caz eficienta a fost de 90%, in cel de-al doilea doar de 62%.

Expertii au ridicat semne de intrebare in legatura cu acest rezultat, mai ales ca Universitatea nu stie de ce eficienta a fost mai mare in grupul care, accidental, a primit doar jumatate de doza de vaccin, la prima vaccinare. Oxford mentioneaza ca a discutat problema cu autoritatile de reglementare si ca s-a convenit finalizarea testelor de faza a II-a pe cele doua grupuri distincte. Adevarata problema este insa ca niciuna dintre cele 2.741 de persoane din grupul care a primit initial un dozaj mai mic nu are peste 55 de ani. Persoanele mai tinere au tendinta de a oferi un raspuns imun mai puternic decat persoanele in varsta.

Un alt punct de confuzie vine de la decizia de a colecta rezultatele a doua grupuri de participanti care au primit niveluri diferite de dozare pentru a atinge o eficienta medie de 70%. Potrivit sursei amintite, actiunile AstraZeneca au pierdut mai mult de 6% dupa anunt, pe piata de la Londra, iar analistii cred ca este putin probabil ca vaccinul sa obtina aprobarea in SUA. Autoritatile americane pun la indoiala eficienta acestuia, mai ales ca cele mai bune rezultate au fost obtinute pe un grup mic de persoane, cu varste mai mici de 55 de ani.