Urmărire spectaculoasă în București! Poliția a prins un bărbat înarmat și fără permis!

O bona din Rusia, care a decapitat o fetita de doar patru ani apoi a iesit in strada strigand "Allahu Akbar", a fost eliberata dupa cinci ani de la comiterea faptei, informeaza The Sun.

O profesoara la Liceul German din Oradea a ajuns la spital chiar in ziua in care a primit a doua doza din vaccinul Moderna. Profesoara a murit cateva zile mai tarziu. Sotul femeii a precizat ca aceasta s-a simtit rau in mai multe randuri in ultimele saptamani, fara insa a fi cunoscuta cu probleme medicale.