Veste uriasa pentru omenire: Afost identificat locul unde se pot ascunde extraterestri!

Oamenii de stiinta de la Universitatile Pennsylvania si Columbia din Statele Unite au facut un anunt important pentru umanitate, spunand ca au descoperit locul in care extraterestrii se pot ascunde in spatiu. Prin folosirea inteligentei artificiale, expertii au identificat ca "omuletii verzi" pot fi gasiti in centrul Caii Lactee, galaxia noastra.

Echipa de cercetatori americani a folosit mai multe simulari pe computer, iar descoperirea lor i-ar putea ajuta sa ajute la orientarea viitoarelor misiuni spatiale ale NASA, pentru a intra in contact cu civilizatiile inteligente din cosmos, potrivit The American Astronomical Society. Centrele galaxiilor sunt directii de cautare "extrem de promitatoare" pentru astfel de misiuni galactice, au comunicat oamenii de stiinta in lucrarea lor stiintifica publicata recent de Societatea Astronomica americana. Modelele de computer au fost concepute de echipa pentru a stabili modul in care viata extraterestra s-ar putea raspandi in univers. Cercetatorii au presupus ca o civilizatie extraterestra foloseste nave spatiale, care calatoresc cu o viteza comparabila cu vehiculele noastre.

Dupa ce o nava ajunge la o lume virtuala locuibila, in cadrul simularii, se considera ca civilizatia respectiva a format o colonie dupa 100.000 de ani. Rezultatele cercetarii arata ca nucleul galaxiei noastre, Calea Lactee, ar putea fi cel mai bun loc de a cauta extraterestri. Aceasta deoarece, conform simularii, este cel mai probabil punct din care o civilizatie inteligenta ar prolifera rapid. Telescoapele de pe Pamant au o vedere directa asupra centrului Caii Lactee, catre regiunea densa a spatiului, astfel ca sansele pentru a descoperi extraterestri sunt reale. Cercetarea vine cu putin inainte de lansarea celui mai performant telescop spatial construit vreodata de pamanteni, denumit James Webb al NASA, care va fi lansat spre sfarsitul acestui an si care va avea misiunea de a descoperi viata in alte lumi.