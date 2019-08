Vesti pentru toti soferii: s-au pus la bataie noile vouchere pentru Rabla

Persoanele fizice care vor sa-si caseze un autoturism mai vechi de opt ani pot merge, incepand de luni, la producatorii validati pentru a accesa "Rabla Clasic", ca urmare a suplimentarii programului cu 130 de milioane de lei, a anuntat Administratia Fondului pentru Mediu (AFM).

"Incepand de luni, 19 august 2019, ora 10:00, persoanele fizice pot merge la producatorii validati pentru indeplinirea formalitatilor de inscriere in vederea accesarii Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national ("Rabla Clasic"). Programul "Rabla Clasic" a fost suplimentat cu 130 milioane lei, suma care reprezinta aproximativ 20.000 de prime de casare. Astfel, numarul primelor de casare acordate in anul 2019 va depasi numarul primelor de casare acordate pana acum de Administratia Fondului pentru Mediu in cei 16 ani de cand se deruleaza acest program, totalizand 55.000 de prime de casare acordate in cadrul acestui an", noteaza institutia.

Cuantumul primei de casare pentru Programul "Rabla Clasic" este de 6.500 de lei pentru fiecare autovehicul uzat, mai vechi de opt ani, dat spre casare si se acorda pentru achizitionarea unui autovehicul nou al carui sistem de propulsie genereaza maximum 120 g de CO2/km, in regim de functionare mixt (maximum 140 g CO2/km conform standardului WLTP). De asemenea, la prima de casare se poate adauga un ecobonus de 1.000 lei in cazul achizitionarii unui autovehicul nou, echipat cu sistem de propulsie care genereaza o cantitate de emisii de maximum 96 g de CO2/km (maximum 105 g CO2/km conform standardului WLTP) si/sau un ecobonus de 1.700 lei la achizitionarea unui autovehicul nou, echipat cu sistem de propulsie hibrid. In cazul in care se intrunesc ambele conditii, cele doua ecobonusuri pot fi cumulate cu prima de casare, ajungandu-se astfel la acordarea unei finantari in cuantum de 9.200 lei.