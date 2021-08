Vezi care este trendul rechizitelor in anul scolar 2021

Inceperea scolii se apropie cu pasi repezi, aceasta urmand ca in data de treisprezece septembrie sa inceapa in format normal, astfel ghiozdanele elevilor trebuie sa fie pregatite cu tot necesarul de rechizite pentru desfasurarea optima a cursurilor, trebuie sa pregatiti pentru cei mici caietele potrivite, creioanele, si lista poate continua.

Asadar in anul scolar 2021-2022 mai mult ca sigur accentul se va pune pe prezenta fizica la cursuri mai ales ca avem experienta anului trecut in care majoritatea copiilor, dar si a parintilor isi doreau acest lucru pentru o desfasurare optima a orelor de curs.

In oferta magazinelor online veti gasii cu siguranta rechizite scolare pentru toate gusturile si bugetele, este recomandat sa consultati si lista pe care profesorii au elaborat-o in anii precedenti in functie de clasa in care au trecut copii, mai ales ca este posibil ca articolele ce se cer sa se schimbe de la o clasa la alta.

Avantajele cumpararii din magazinele online specializate sunt multiple, pe langa o varietate foarte mare de produse, si marci, preturile se pot compara mult mai usor, iar cu siguranta vor fi mai mici decat pe rafturile retailerilor, transportul poate fi gratuit in functie de valuarea comenzii in orice colt al tarii, deplasarea pentru aceste cumparaturi nemaifiind necesara.

Pentru a putea achizitiona cele mai ieftine rechizite scolare si in acelasi timp pentru face si reduceri de costuri este indicat sa faceti in primul rand un inventar al rechizitelor din anii precedenti ce se pot utiliza in continuare, de exemplu un caiet cu spira, daca s-au folosit doar cateva foi din acela se pot rupe, iar paginile ramase se pot utiliza ca si un caiet de notite, nefiind neaparata nevoie sa cumparati unul nou.

Ghiozdanele si rucsacurile se cumpara in fiecare an mai ales pentru copii din clasele primare si gimnaziale, avand in vedere faptul ca sunt in continua crestere, iar persoanejele favorite sau culorile se schimba si ele in functie de preferinte, astfel veti constata ca, ce era pe placul lor in anii trecuti acum trebuie schimbat.

Chiar daca este considerata o cheltuiala in plus este indicat sa parcurgeti lista de ghiozdane fie ele pentru fete sau baieti din oferta mai multor magazine, astfel puteti avea o arie mai larga de selectie, iar aici poate cele mai calitative si indicate ghiozdane sunt cele ce fac parte din brandurile Ecada si Daco, avand materiale de calitate, dar si designuri moderne si ergonomice pentru a satisface cerintele celor mici, dar sa se incadreze si intr-un buget rezonabil.

Instrumentele de scris sunt importante, mai ales in primii ani de scoala pentru formarea unui scris caligrafic, astfel este indicat sa alegeti stilouri pentru cei mici, fie ele cu un corp metalic sau din plastic, acestea au o alimentare prin patroane de cerneala sau prin convertor, direct din calimara cu cerneala, in mare parte culoarea de scriere ce se foloseste este cea albastra, in concluzie nu omiteti sa puneti pe lista si aceste accesorii.

Pixurile cu gel, simple sau colorate cu sclipici sunt apreciate de catre elevii de gimnaziu, dar si de liceu, deoarece scrierea se poate efectua mult mai rapid, aluneca mai repede pe foile de hartie, iar in cazul celor in diferite culori pot accentua importanta informatiilor pentru a putea memora cu usurinta anumite pasaje.

Nu uitati nici de corectoarele de text, astfel incat orice greseala de scriere poate sa fie remediata cu ajutorul acestora, pentru pixuri de orice fel se utilizeaza fie banda corectoare sau fluid sub forma de creion sau

Ce tipuri de caiete trebuie sa se gasesca in necesarul de rechizite scolare ?

In ordine cronologica primele caiete care se folosesc sunt cele Tip 1 si 2, acestea au casute speciale pentru exersarea bastonaselor si a liniutelor, fiind primele articole cu care cei mici vor interactiona in primii pasi la scoala.

Formatul A5 este popular tot in randul elevilor din clasele primare, deoarece volumul de notite este mai mic, astfel spatiul de scriere nu trebuie sa fie unul foarte mare, in acest caz se folosesc fie la materiile unde nivelul de informatii ce trebuiesc notate este mai redus sau se pot alege cele cu grosimi de la 48 - 80 file.

Caietele ce poarta denumirea de studentesti sunt printre cele mai solicitate in goana dupa rechizite ieftine, astfel formatul acestora este cel A4, mare iar numarul de foi poate sa varieze aunci cand intocmiti lista si de materiile pentru care sunt folosite, astfel pentru matematica sau romana le puteti selecta pe cele de 80 sau 100 de coli, astfel materia poate fi comprimata mult mai usor pe mai putine suporturi fizice, astfel cand aveti nevoie sa reluati materia este mai eficient.

Pentru elevii in ani terminali se recomanda folosirea caietelor cu foaie velina, adica alba simpla neliniata, astfel pot exersa o scriere dreapta fara liniatura specifica, asfel vor avea un avantaj atunci cand trebuie sa scrie pe foaie de examen.

Asigurati-va ca faceti din timp un minim de necesar pentru inceperea scolii, dar mai lasati loc si pentru cerintele profesorilor, ce sunt specifice in functie de clasa, dar si activitatea didactica pe care o desfasoara la clasa.