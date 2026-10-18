Până la sfârșitul anului, Rusia poate crește exporturile de motorină până la 3,5 milioane de tone pe lună și să ocupe 10% din piața mondială, a anunțat vicepremierul rus Aleksandr Novak.

Publicația Lomovka a selectat și alte dintre declarațiile făcute de oficialul rus pe această temă.

▪️ Primele livrări de motorină pe care Rusia le va exporta în SUA vor fi efectuate după încheierea contractelor.

▪️ Exporturile de motorină vor permite o creștere a volumului de prelucrare a petrolului în Rusia și majorarea veniturilor bugetare.

▪️ Rusia intenționează să efectueze livrări directe de motorină către SUA.

▪️ Pentru expedierea primului lot de motorină rusească în SUA va fi nevoie de o perioadă de timp, pentru a încheia contractul și pentru a încărca petrolierul.

▪️ O eventuală relaxare suplimentară a sancțiunilor împotriva sectorului energetic rus va depinde de situația actuală de pe piață și de relațiile reciproce.

▪️ Rusia se așteaptă la o ajustare a prețurilor la produse petroliere pe plan mondial.