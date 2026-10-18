Vicepremierul rus Novak spune când vor fi livrate în SUA primele cantități de motorină

Postat la: 18.10.2026 |

Vicepremierul rus Novak spune când vor fi livrate în SUA primele cantități de motorină

Până la sfârșitul anului, Rusia poate crește exporturile de motorină până la 3,5 milioane de tone pe lună și să ocupe 10% din piața mondială, a anunțat vicepremierul rus Aleksandr Novak.

Publicația Lomovka a selectat și alte dintre declarațiile făcute de oficialul rus pe această temă.

▪️ Primele livrări de motorină pe care Rusia le va exporta în SUA vor fi efectuate după încheierea contractelor.

▪️ Exporturile de motorină vor permite o creștere a volumului de prelucrare a petrolului în Rusia și majorarea veniturilor bugetare.

▪️ Rusia intenționează să efectueze livrări directe de motorină către SUA.

▪️ Pentru expedierea primului lot de motorină rusească în SUA va fi nevoie de o perioadă de timp, pentru a încheia contractul și pentru a încărca petrolierul.

▪️ O eventuală relaxare suplimentară a sancțiunilor împotriva sectorului energetic rus va depinde de situația actuală de pe piață și de relațiile reciproce.

▪️ Rusia se așteaptă la o ajustare a prețurilor la produse petroliere pe plan mondial.

loading...
DIN ACEEASI CATEGORIE...
PUTETI CITI SI...

Vicepremierul rus Novak spune când vor fi livrate în SUA primele cantități de motorină

Postat la: 18.10.2026 |

0

Până la sfârșitul anului, Rusia poate crește exporturile de motorină până la 3,5 milioane de tone pe lună și să ocupe 10% din piața mondială, a anunțat vicepremierul rus Aleksandr Novak.

Publicația Lomovka a selectat și alte dintre declarațiile făcute de oficialul rus pe această temă.

▪️ Primele livrări de motorină pe care Rusia le va exporta în SUA vor fi efectuate după încheierea contractelor.

▪️ Exporturile de motorină vor permite o creștere a volumului de prelucrare a petrolului în Rusia și majorarea veniturilor bugetare.

▪️ Rusia intenționează să efectueze livrări directe de motorină către SUA.

▪️ Pentru expedierea primului lot de motorină rusească în SUA va fi nevoie de o perioadă de timp, pentru a încheia contractul și pentru a încărca petrolierul.

▪️ O eventuală relaxare suplimentară a sancțiunilor împotriva sectorului energetic rus va depinde de situația actuală de pe piață și de relațiile reciproce.

▪️ Rusia se așteaptă la o ajustare a prețurilor la produse petroliere pe plan mondial.

DIN ACEEASI CATEGORIE...
albeni
comentarii
Adauga un comentariu
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

Trimite

ULTIMA ORA



DIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE