Viorica Dăncilă, pentru The Guardian: Laura Codruța Kovesi „trebuie să îşi rezolve problemele cu sistemul judiciar"

După proteste masive, „Viorica Dăncilă trebuie să facă dovada faptului că nu este doar o mandatară a fostului lider PSD, care a fost condamnat pentru corupție", scrie The Guardian. Cotidianul britanic descrie „tripla doză de realitate" primită de PSD în doar 48 de ore, după înfrângerea suferită la alegerile europarlamentare, validarea referendumului și condamnarea lui Liviu Dragnea la 3 ani și jumătate pentru corupție.

Viorica Dăncilă a spus că PSD a înţeles mesajul transmis la alegerile europarlamentare şi că partidul se va concentra mai mult pe cetăţeni şi mai puţin pe sistemul judiciar. „Am înţeles mesajul de pe 26 mai. Nu am mai vorbit despre justiţie, nu am lăsat pe nimeni să se mai implice în acest subiect... Mi-aş dori să revenim la politici care se concentrează pe cetăţean şi mai puţin pe sistemul judiciar", a declarat Viorica Dăncilă pentru The Guardian.

Premierul României s-a ferit să spună dacă guvernul va continua să se opună numirii Laurei Codruţa Kovesi ca procuror-şef european. A precizat însă că, personal, consideră că Laura Codruța Kovesi „trebuie să îşi rezolve problemele cu sistemul judiciar" înainte de a-și asuma această misiune. „Ce facem dacă acele acuzaţii sunt adevărate? Nu ştiu dacă sunt adevărate, este o ipoteză, dar cred că imaginea României va fi afectată şi doresc ca imaginea ţării mele să fie una bună", a declarat Viorica Dăncilă.

În același material a făcut și precizări legate de relația cu Liviu Dragnea, respingând ferm acuzații potrivit cărora ar fi îndeplinit ordinele fostului lider al partidului. „Aceste acuzaţii vin în mare parte din opoziţie. Prim-ministrul conduce guvernul... Dragnea nu venea la guvern şi nici nu dădea indicaţii guvernului", a declarat Viorica Dăncilă.