Virusologii cer "dezvaccinarea" populației pentru refacerea sistemului imunitar!

Virusologii și vaccinologii cer autorităților să oprească orice campanie de vaccinare împotriva Covid și să treacă la terapii de refacere a imunității populației. Aceștia atrag atenția că există riscul ca noile variante ale Covid să devină din ce în ce mai agresive și să provoace cazuri grave în rândul vaccinaților, în procente din ce în ce mai mari.

Sub presiunea vaccinării și a anticorpilor anti-proteina spike, variantele Covid pot dezvolta o agresivitate mai mare în timp, susțin virusologii și vaccinologii. Mai mult, tot aceștia arată că este posibil să asistăm, în cazul vaccinaților, la forme din ce în ce mai grave și în procente din ce în ce mai mari.

"Ei susțin că această continuare a administrării de doze de vaccin trebuie oprită și făcut un demers foarte serios și aplicat de creștere a imunității populației vaccinate. Persoanelor vaccinate trebuie să li se dea oportunitatea de a-și reface sistemul imunitar, care este destul de atacat. În afară de oprirea administrării de alte doze, persoanele vaccinate trebuie să beneficieze de diferite terapii care să favorizeze refacerea capacităților sistemului imunitar, astfel încât persoana să ajungă la fel de imunocompetentă cum era înainte de administrarea vaccinului", ne spune dr. Oana Mihaela Secară, director medical al Spitalului Municipal Onești.

Specialiștii arată că virusul Covid-19, cu variabilitate antigenică și structură ARN, va tinde în continuare, pentru a se replica, să găsească noi și noi receptori, pentru că asta se întâmplă cu orice virus de acest gen. Agresivitatea virusurilor se poate modifica și niciodată nu putem ști dacă varianta care vine în următorul sezon rece va fi una mai agresivă sau mai puțin agresivă, exact ca și în cazul gripei. "Virusologii și vaccinologii spun în acest moment că este posibil ca variantele Covid să încerce din nou să afecteze căile respiratorii inferioare, adică să provoace pneumonii. Este foarte greu de spus, pentru că variabilitatea antigenică este cauzată atât de mutațiile accidentale, cât și de mutațiile sub presiunea unei opoziții", ne-a precizat dr. Oana Mihaela Secară.

Era normal ca populația să treacă prin Covid și să se facă această imunizare la nivel de populație generală de la bun început și nu am fi ajuns aici, consideră dr. Oana Mihaela Secară. "Iar persoanele care se considerau la risc, vulnerabile, puteau, la un moment dat, să discute o problemă a vaccinării, nu cu vaccinul ARN mesager, poate un altul, produs cu o tehnologie clasică, și, evident, să li se fi spus de la început că nu se știe ce se va întâmpla și ce efecte adverse vor avea. Și, dacă se temeau așa de mult, dacă existau acei factori de risc și de deces și optau să intre în acel studiu clinic, puteau să o facă. Dar ar fi trebuit să li se spună oamenilor că este un studiu clinic, că există niște riscuri, că li se poate întâmpla orice din gama de efecte adverse. Dar, în rest, populația care nu avea probleme trebuia lăsată să își formeze imunitatea naturală. Și atunci sigur că nu ne-am mai fi confruntat nici măcar cu aceste viroze care tot apar și reapar și în sezonul cald, în care organismul se apără mai bine", ne-a declarat dr. Oana Mihaela Secară.

În ce privește creșterea numărului de cazuri Covid din România, medicii spun că PCR-ul pozitiv nu are relevanță la un asimptomatic, pentru că, într-o proporție foarte mare, asimptomaticii sunt fals pozitivi. "Un asimptomatic este fie rezidual pozitivi, fie este o situație care nu are nicio legătură cu boala. Chiar autoritățile au spus că, timp de 90 de zile, o persoană poate rămâne rezidual pozitivă chiar dacă nu are boala și nu este contagioasă. Dar de unde știm noi că 90 de zile este o limită? Pentru că poți depista după cine știe cât timp aceste fragmente de ARN. Și atunci nu știu de ce ne legăm de ideea pozitivității, mai ales că specificitatea și sensibilitatea testului este foarte mică și atunci nu ne ajută decât ca diagnostic diferențial în momentul în care avem tablou clinic și paraclinic caracteristic", a punctat dr. Oana Mihaela Secară, director medical al Spitalului Municipal Onești.