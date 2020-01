Vlad Voiculescu: "Substanta anti-polei folosita de Gabriela Firea provoca accidente cumplite. Compania castigatoare isi face de cap mana in mana cu autoritatile!"

Vlad Voiculescu, unul dintre contracandidatii Gabrielei Firea la Primaria Capitalei, are o postare exploziva pe pagina sa de Facebook, pe care o redam integral in cele ce urmeaza:

"Acum nici o oră, pe Soseaua Chitilei, accident favorizat de mazga artificiala imprastiata pe asfalt de firma angajata de primarie, asa cum scriam de dimineata. Substanta care ar trebui sa protejeze impotriva poleiului (pt. a creste aderenta vehiculelor, sic!), probabil folosita ceva mai devreme la cererea primaritei/ primarilor pentru ca are proprietatea de a retine particule de praf la sol, genereaza accidente. Primariile din Bucuresti au facut ca de obicei achizitiile... compania castigatoare isi face de cap, mana in mana cu autoritatile. Fotografia este facuta de sociologul Bogdan Iancu. Nu mai departe de ieri a fost un accident cu cauze similare la Piata Victoriei.

UPDATE: Gabriela Firea raspunde la postarile mele cu o manipulare si doua dezinformari. Schema este aceeasi ca intotdeauna: nu recunoaste nicicum problema reala, nu spune macar ca se va interesa, incearca sa inchida subiectul lagandu-se de chichite birocratice. Spune mai intai ca nu primaria capitalei a spoit strazile si nici nu a cumparat respectivul serviciu. Asa e, primariile de sector fac asemenea achizitii. Primaria Generala poate interveni doar acolo unde primaria de sector nu face asemenea achizitii. Inseamna asta ca Primaria Generala nu mai are nicio responsabilitate? Inseamna asta ca Primaria Generala trebuie sa trateze problemele reale semnalate de orice cetatean cu "sictir" asa cum o face de 3,5 ani, fara exceptie?

Mai departe, primaria Gabrielei Firea zice ca Brigada Politiei Capitalei nu a primit sesizare in ultima perioada. Asa e, nu a primit acum, a primit acum 9 luni, si a amemdat compania. Pentru acelasi "maglavais" cu care dadeau pe strada. Postarile Optar.RO arata asta foarte bine - le copiez in primele comentarii. In rezumat, ca de obicei, primariile fac achizitii de servicii de sute de milioane si apoi abandoneaza complet cetatenii in mana companiilor de casa si de partid care fac treaba de mantuiala si/sau folosesc substante ieftine care pun viata oamenilor in pericol.

O invit pe Gabriela Firea sa explice care este substanta folosita, care sunt specificatiile tehnice si daca respectivii contractanti au avizul Brigazii de Politie Rutiere Bucuresti. Acum cateva luni, cand aceeasi problema a fost semnalata, nu il aveau. Pe banii bucurestenilor, oare am putea stii ce se cumpara? Sau e prea mult? Poate companiile si primariile nu au nicio problema si problema este la Brigada de Politie... sa ii intrebam de sanatate. Nu de-alta, dar problema este cat se poate de reala si poate omori oameni. In fiecare ora.", scrie Vlad Voiculescu, candidat din partea PLUS la Primaria Bucuresti.