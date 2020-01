Vopseaua care incalzeste locuintele iarna si tine racoare vara!

Oamenii de stiinta au creat vopseaua care, aplicata pe peretii casei, ajuta la incalzirea incaperilor, reducand astfel consumul de energie.

In Europa, incalzirea si racirea locuintelor sunt responsabile pentru jumatate din consumul anual de energie in orase, 75% din aceasta energie provenind din arderea combustibililor fosili si doar 19% din surse regenerabile, aflam din HORIZON, revista UE pentru cercetare si inovare.

Profesorul Dmitry Shchukin de la Universitatea din Liverpool, Marea Britanie, a dezvoltat o vopsea care poate inmagazina caldura atunci cand este aplicata pe peretii cladirilor din caramida, eliberand-o atunci cand este nevoie, mentinand astfel camerele incalzite. Shchukin are in vedere utilizarea vopselei in special pentru casele vechi si ineficiente energetic, inclusiv cladirile istorice.

Conform datelor Comisiei Europene, cladirile sunt responsabile pentru 40% din consumul de energie si pentru 36% din emisiile de CO2 la nivelul Uniunii Europene.

Noua vopsea, dezvoltata ca parte a unui proiect numit Enerpaint, poate functiona ca un fel de izolatie termica, fiind astfel o metoda ieftina de a imbunatati eficienta energetica a cladirilor, sugereaza Shchukin. Practic, aceasta inmagazineaza caldura produsa de sistemele de incalzire si chiar de oameni pe timpul zilei si o elibereaza pe parcursul noptii, cand temperaturile scad.

Ce a facut Shchukin a fost sa adauge in vopseaua standard niste aditivi, in proportie de 5%, asa-numitele materiale cu schimbare de faza, cum sunt parafina, hidratii de sare si acizii grasi. Aceste materiale pot stoca o cantitate mare de energie termica si isi pot schimba starea - de la solida la lichida si invers - fara a-si modifica propria temperatura. Pentru a permite realizarea transferului de caldura in conditii controlate, au fost introduse in niste capsule mici de cativa nanometri.

In timpul zilei, aceste materiale cu schimbare de faza trec la starea lichida, absorbind caldura, pentru a o elibera pe parcursul noptilor reci, cand are loc un proces de cristalizare in timpul caruia caldura este eliberata inapoi in camera, explica Shchukin.

Potrivit acestuia, companii europene, chineze si ruse si-au exprimat deja interesul pentru vopsea, care se afla inca in faza de testare. In continuare, Shchukin vrea sa dezvolte o vopsea care sa pastreze racoarea in interiorul cladirilor pe timpul verii.