Yuval Noah Harari, consilierul lui Klaus Schwab la Forumul de la Davos: "Vladimir Putin a pierdut deja acest război!"

După o săptămână de război, pare din ce în ce mai probabil ca Vladimir Putin să se îndrepte spre o înfrângere istorică. Istoricul israelian Yuval Noah Harari a scris o cronică pe această temă. El este si consilierul lui Klaus Schwab, seful Forumului Economic Mondial, cu sediul la Davos (Elveția). Redam in cele ce urmeaza comentariul:

El poate câștiga toate bătăliile, dar totuși va pierde războiul. Visul lui Putin de a reconstrui imperiul rus s-a bazat întotdeauna pe minciuna că Ucraina nu este o națiune adevărată, că ucrainenii nu sunt un popor în adevăratul sens al cuvântului și că locuitorii din Kiev, Harkov și Lvov tânjesc după stăpânirea Moscovei. Este o minciună. Ucraina este o națiune cu o istorie de peste 1000 de ani, iar Kievul era deja o metropolă majoră când Moscova nu era nici măcar un sat. Dar despotul rus și-a spus minciuna de atâtea ori încât se pare că o crede el însuși", scrie istoricul Yuval Noah Harari, într-un articol de opinie pentru The Guardian.

Când plănuia invadarea Ucrainei, Putin se putea baza pe multe fapte cunoscute. Știa că din punct de vedere militar Rusia depășește Ucraina. El știa că NATO nu va trimite trupe să ajute Ucraina. El știa că dependența europeană de petrol și gaze rusești va face ca țări precum Germania să ezite să impună sancțiuni dure. Pe baza acestor fapte cunoscute, planul său era să lovească Ucraina puternic și rapid, să-i decapiteze guvernul, să stabilească un regim marionetă la Kiev și să înlăture sancțiunile occidentale.

Dar era o mare necunoscută în acest plan. După cum au învățat americanii în Irak și sovieticii în Afganistan, este mult mai ușor să cucerești o țară decât să stăpânești. Putin știa că are puterea de a cuceri Ucraina. Dar ar accepta poporul ucrainean un regim marionetă al Moscovei? Putin a pariat că vor accepta. La urma urmei, după cum a explicat în mod repetat oricui dorește să-l asculte, Ucraina nu este o națiune adevărată, iar ucrainenii nu sunt un popor adevărat. În 2014, oamenii din Crimeea au rezistat cu greu invadatorilor ruși. De ce ar trebui în 2022 să fie diferit?

Pe zi ce trece, devine din ce în ce mai clar că pariul lui Putin eșuează. Poporul ucrainean rezistă, câștigă admirația lumii întregi - și va câștiga războiul. Urmează multe zile negre. Rușii pot cuceri în continuare întreaga Ucraina. Dar pentru a câștiga războiul, rușii ar trebui să stăpânească Ucraina și pot face asta doar dacă ucrainenii îi lasă. Acest lucru pare din ce în ce mai puțin probabil să se întâmple.

Fiecare tanc rusesc distrus și fiecare soldat rus ucis sporește curajul ucrainenilor de a rezista. Și fiecare ucrainean ucis adâncește ura ucrainenilor față de invadatori. Ura este cea mai groaznică dintre emoții. Dar pentru națiunile asuprite, ura este o comoară ascunsă. Îngropată adânc în inimă, poate susține rezistența pentru generații. Pentru a restabili imperiul rus, Putin are nevoie de o victorie relativ lipsită de sânge care va duce la o ocupație relativ lipsită de ură. Vărsând din ce în ce mai mult sânge ucrainean, Putin se asigură că visul său nu va fi niciodată realizat. Nu va fi numele lui Mihail Gorbaciov scris pe certificatul de deces al imperiului rus: va fi al lui Putin. Gorbaciov i-a lăsat pe ruși și ucraineni să se simtă ca niște frați; Putin i-a transformat în dușmani.

Națiunile sunt în cele din urmă construite pe povești. Fiecare zi care trece adaugă mai multe povești pe care ucrainenii le vor spune nu numai în zilele întunecate care urmează, ci și în deceniile și generațiile viitoare. Președintele care a refuzat să fugă din capitală, spunând SUA că are nevoie de muniție, nu de o plimbare; soldații din Insula Șerpilor care i-au spus unei nave de război rusești „du-te dracu"; civilii care au încercat să oprească tancurile rusești stând în calea lor . Acestea sunt lucrurile din care sunt construite națiunile. Pe termen lung, aceste povești contează mai mult decât tancurile.

Despotul rus ar trebui să știe asta la fel de bine ca oricine. În copilărie, a crescut cu povești despre atrocitățile germane și curajul rusesc în asediul Leningradului. Acum produce povești asemănătoare, dar el este în rolul lui Hitler.

Poveștile de vitejie ucraineană dau hotărâre nu numai ucrainenilor, ci întregii lumi. Ei dau curaj guvernelor țărilor europene, administrației SUA și chiar cetățenilor asupriți ai Rusiei. Dacă ucrainenii îndrăznesc să oprească un tanc cu mâinile goale, guvernul german poate îndrăzni să le furnizeze niște rachete antitanc, guvernul SUA poate îndrăzni să taie Rusia de la SWIFT, iar cetățenii ruși pot îndrăzni să-și demonstreze opoziția față de aceast război lipsit de sens.

Cu toții putem fi inspirați să îndrăznim să facem ceva, fie că este vorba de a face o donație, de a primi refugiați sau de a ajuta în războiul cibernetic. Războiul din Ucraina va modela viitorul lumii întregi. Dacă tirania și agresivitatea sunt lăsate să învingă, vom suferi cu toții consecințele. Nu are rost să rămânem doar observatori. este timpul să te ridici și să fii numărat. Din păcate, acest război probabil va fi de lungă durată. Luând diferite forme, poate continua ani de zile. Dar cea mai importantă problemă a fost deja decisă. Ultimele zile au demonstrat lumii întregi că Ucraina este o națiune foarte reală, că ucrainenii sunt un popor foarte real și cu siguranță nu vor să trăiască sub un nou imperiu rus. Principala întrebare rămasă deschisă este cât timp va dura până când mesajele pătrund prin zidurile groase ale Kremlinului, conchide Yuval Noah Harari, istoric și autor al cărții "Sapiens: A Brief History of Humankind".