Andreea Balan, din nou operata! Vedeta, nevoita sa mai suporte cel putin inca o interventie chirurgicala

Andreea Balan a fst externata zilele trecute dupa ce a trecut prin a treia operatie de dupa nastere. Desi vedeta a sustinut ca totul este ok, sursele wowbiz.ro au aflat ca Andreea Balan va fi operata pentru a patra oara. Conform acelorasi surse, vedeta va fi nevoita sa recurga la bisturiu pentru a patra oara, sperand ca va si ultima oara cand va suferi vreo interventie chirurgicala.

"Daca totul merge bine, va mai avea o singura operatie de suportat, una relativ simpla. Sa speram ca nu va mai trebui sa mai mearga la clinica dupa acea operatie decat pentru controale, dar nu are alta varianta, trebuie sa se intervina chirurgical in zona respectiva (abdomen, n. red.) pentru rezolvarea problemelor pe care le-a avut in ultimele saptamani", a explicat sursa citata.

Andreea Balan sufera enorm datorita acestor interventii chirurgicale pentru ca, de cand a nascut, nu s-a putut bucura de prezenta fiicei sale, medicii recomanand sa nu faca efort si mai ales sa stea departe de orice lucru care ar putea sa ii sporeasca sansele unei noi infectii. Interventia a fost una de succes, cu toate ca artista a suferit un stop cardio-respirator in timpul operatiei. Situatia a fost insa gestionata cu maxim profesionalism de echipa exceptionala de medici de la Sanador, cel mai performant spital privat din Romania.

"Am avut embolie amniotica. Lichidul amniotic din placenta intra in sange. Se poate intampla si din senin, nu numai prin nastere. Chiar doctorita mi-a spus ca au existat cazuri sa moara si copilul. La mine norocul a fost ca a iesit fetita si abia pe urma a venit lichidul. A fost o minune, pentru ca mai intai a iesit ea. Daca nu interveneau pentru mine puteam sa mor. M-au intubat timp de doua zile. Vreau sa le multumesc medicilor de la Sanador pentru ca au facut o comisie. Ca sa ia o decizie atat de majora trebuia sa vina si doctorul spitalului, domnul Hergheligiu. In 10 minute s-au strans pentru ca era o decizie de viata si de moarte si uite ca au luat decizia potrivita.'' spunea Andreea Balan.