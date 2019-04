Au facut amor la "Ferma" de la PRO TV, au iesit din emisiune, iar acum au dat cartile pe fata

Brigitte Nastase si Florin Pastrama se intrec in gesturi de iubire unul fata de celalalt. Astazi, cumnatul lui Pepe a surprins-o pe partenera lui de viata cu o declaratie de dragoste in vazul lumii, dupa ce si-au asumat oficial relatia. Fanii acestuia s-au impartit in doua tabere dupa ce au vazut postarile facute pe cunoscutele retele de socializare.

In varsta de 41 de ani, Florin Pastrama si-a schimbat fotografia de profil de la Facebook cu o poza in care apare in timp ce o saruta pasional pe Brigitte Nastase, care este cu un an mai mare decat el. Acest gest a fost catalogat de multi ca o declaratie de iubire, avand in vedere ca nu este o imagine oarecare urcata pe cunoscuta platforma de socializare. Aceeasi fotografie a fost postata de tanarul afacerist si contul sau de Instagram, unde a scris urmatorul mesaj: "#noi #ferma #unnouinceput #protv #brigittenastase #florinpastrama #faraidinceai". Fanii lui Florin Pastrama s-au impartit in doua tabere: unii accepta relatia pe care o are cu Brigitte Nastare, iar altii, nu. "Sper sa fii fericit si felicitari", "Nu te supara, boss, da' Raluca e piesa pe langa Brigitte.