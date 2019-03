Dan Negru, dezamagit de atitudinea fiului Zinei Dumitrescu: "I-as pedepsi pe..."

Dan Negru a rabufnit la adresa fiului Zinei Dumitrescu. Celebrul prezentator TV este extrem de dezamagit de acesta. Catalin Negreanu a fost criticat de Dan Negru pentru decizia de acesta a luat-o referitor la mama lui.

Va amintim ca Neagru Catalin a decis sa o trimita intr-un azi pe mama modei romanesti. Zina Dumitrescu si-a petrecut ultimii ani din viata intr-un azil de batrani din Snagov. Fiul ei a fost cel care a dus-o acolo. La un moment dat insa au existat zvonuri conform carora fiul Zinei Dumitrescu nu ar mai fi platit de luni bune facturile. Cea mai mare dorinta a Zinei Dumitrescu a fost sa-si vada fiul. Apropiatii ei faceau eforturi colosale pentru a-l convinge pe acesta sa vina sa-si vada mama. Totul insa a fost in zadar. Din pacate Zina Dumitrescu s-a stins din viata si nu a mai apucat sa-si vada fiul. Dan Negru l-a criticat aspru pe Catalin Negreanu pentru decizia pe care a luat-o in privinta mamei sale: aceea de a o trimite la un azil de batrani.

„Nu e politically-correct, dar i-as pedepsi pe copiii care-si arunca parintii in aziluri de batrani! Dostoievski o zicea bine: "Pentru ca singuratatea e locul de joaca al diavolului, la batranete, gologanii sunt mai de pret decat copiii...". Cu Zina Dimitrescu pe cand radea in show-uri de divertisment", a scris Dan Negru pe Instagram.

Ziua de 28 martie 2019 va ramane una de doliu in lumea modei din Romaniei: Zina Dumitrecu a murit, iar vestea trista i-a ingenuncheat de durere pe toti cei care au cunoscut-o si au lucrat impreuna cu ea. Catalin Botezatu a izbucnit in plans cand a vorbit in urma cu putin timp cu o echipa de jurnalisti despre moartea "Mamei Zina". Cunoscuta creatoare de moda Zina Dumitrescu a incetat din viata ieri, 28 martie 2019. Potrivit marturisirilor facute de directorul azilului in care aceasta traia, a murit la ora 15:10. "I s-au spus perfuzii. Din pacate, dansa nu demult a decedat. In urma cu treizeci de minute", a declarat Ioan Casian, directorul azilului unde era Zina Dumitrescu, potrivit spynews.ro. In cadrul interviului acordat luna trecuta, Zina Dumitrescu a marturisit ca nu are pofta de mancare si ca adora cartofii prajiti.