Luis Lazarus da de pamant cu fiul regretatei Zina Dumitrescu: "Cat de porc poti sa fii ca sa-ti duci mama la azil si..."

Luis Lazarus a transmis un mesaj transant fiului regretatei Zina Dumitrescu. Cunoscutul jurnalist i-a adus acuzatii grave lui Catalin Negreanu pentru decizia de a o incinera pe indragita creatoare de moda. In randurile asternute pe Internet, fostul moderator TV a afirmat ca baiatul Mamei Zina ar fi vandut cavoul din Cimitirul Bellu in care ar fi trebuit inmormantata crestineste.

Motivul invocat de Luis Lazarus pentru care fiul Zinei Dumitrescu ar fi dat cavoul este legat de suma de bani mare pe care ar fi primit-o dupa ce ar fi dat mana cu noii proprietari. "Ma gandesc la cat de porc poti sa fii ca sa-ti duci mama la azil si sa o uiti acolo, sa nu ii platesti nici macar taxa de azil si cand moare sa iei trupul repede, sa il incinerezi, astfel incat toti prietenii ei sa nu poata sa ii aduca un ultim omagiu si sa-i aprinda o lumanare la cap! Vreti sa va spun ce cred eu? Eu cred ca «piticul asta moral», care e «lung si prost, cat o zi de post», a luat-o, a ascuns-o repede si a incinerat-o ca sa... NU dea o pomana prietenilor ei si sa ii vanda cavoul, caci la Bellu este scump, mon cher! Cred ca stiti despre cine e vorba, nu? Chiar as vrea o explicatie mai buns decat a mea! Astept, dar nu o veti gasi!", a scris fostul realizator de emisiuni pe contul sau de Facebook.

Parerile prietenilor virtuali ai lui Luis Lazarus sunt impartite: unii sunt de acord cu spusele sale, altii insa, nu. "Asa am gandit si eu. Se temea de pomeni si toata alergatura unei inmormantari. Un nimic de om!", "Cred ca sunt persoane care cunosc trecutul doamnei Zina in multii ani de glorie si faima. A fost o adevarata mama pentru copil??? L-a crescut dansa??? Poate acest baiat a devenit asa din cauza mamei care l-a lasat de izbeliste... sa spuna cineva adevarul", "Trist... foarte trist! Chiar ma gandeam: oare este rau intentionat sau are probleme cu capul.... alta varianta nu exista!