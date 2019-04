Razvan Botezatu si-a facut publica relatia! Iata cu cine se iubeste cunoscutul prezentator

Dupa ce, in urma cu cateva saptamani, a marturisit, deschis, ca este gay, cunoscutul prezentator de la Antena a rupt din nou tacerea, la 28 de ani. Razvan Botezatu, fostul prezentator de la Antena Stars, a facut marturisiri uimitoare

"Sunt virgin. Pana acum nu am avut niciun contact sexual cu o femeie. Stiu ca pentru unii oameni pare ceva iesit din comun, dar, pana la varsta asta, 28 de ani, chiar nu am avut parte de asa ceva. Deci pot sa spun cu mana pe inima ca sunt neprihanit", a spus Razvan Botezatu, in exclusivitate, pentru cancan.ro

De curand, Razvan Botezatu si-a luat inima-n dinti si a recunoscut ca este gay. Odata cu asumarea publica a acestui lucru, Razvan a decis sa si lupte pentru ca oamenii care au alte inclinatii sexuale fata de majoritate sa fie acceptati in societate, asa cum este si normal. De asemenea, fostul prezentator TV a vorbit si despre momentul in care i-a spus adevarul mamei sale despre orientarea lui sexuala.

„Mi-am facut curaj si i-am povestit mamei mele. M-a dus la psiholog. Acel psiholog mi-a salvat viata si mi-a schimbat total viata si gandirea. A fost Dumnezeul meu acea doamna psiholog. Cu timpul m-am acceptat asa cum sunt. Prietenii mei stiau, aveam curaj sa le spun insa am purtat mereu acea masca si nu am putut fi fericit pe deplin pana cand nu am recunoscut public. Sunt oricum acelasi om, acelasi caracter. Nu s-a schimbat nimic!", a marturisit Razvan Botezatu.

Razvan Botezatu a luat, zilele trecute, o decizie cat se poate de serioasa cu privire la viata lui sentimentala. Mai exact, el nu se mai ascunde si, de curand, a hotarat sa il arate si pe barbatul cu care se iubeste.

Mai tanar cu doi ani decat Razvan Botezatu, barbatul alaturi de care prezentatorul TV formeaza un cuplu, Cristian pare sa fie indragostit de Razvan Botezatu, el fiind cel care, spun sursele wowbiz.ro, a si insistat sa faca publica relatia pe care o au. Cu toate acestea, relatia dintre cei doi e inca la inceput si incearca sa se acomodeze unul cu celalalt.