Declaratie sub juramant a unui pilot CIA - „Niciun avion nu a lovit la 11 septembrie 2001 turnurile gemene"

Data de 11 septembrie 2001 nu mai are nevoie de prezentare. Cu totii stim ca atunci au avut loc „atentatele teroriste" de la World Trade Center din New York. Cati dintre noi, insa, au inteles ce s-a petrecut de fapt? Se stie astazi cu certitudine ca realitatea este departe de varianta oficiala, prezentata de Guvernul SUA si raspandita cu un zel complice de mass-media

Anul acesta se implinesc 17 ani de la atentatul asupra World Trade Center din New York, iar discutiile pe marginea tragicului eveniment sunt departe de a se fi stins. Intr-o declaratie sub juramant, un fost pilot CIA afirma ca este fizic imposibil ca vreun avion Boening-767 sa fi lovit si distrus turnurile gemene in 11 septembrie 2001, mai ales pilotat de cineva neexperimentat.

John Lear, fiul inventatorului Learjet - Bill Lear, avand o vasta experienta ca pilot si instructor de zbor, a ajuns la aceasta concluzie analizand cu luciditate datele oficiale ale atentatului. Pilotii avioanelor Boeing care au efectuat zborurile AA11 si UA175 au fost, conform afirmatiilor mass-media si autoritatilor, hijackeri fara prea mare experienta in pilotaj.

Citam din declaratia pe proprie raspundere a lui John Lear: „Niciun Boeing 767 nu a lovit turnurile gemene, asa cum au sustinut in mod fraudulos in declaratiile oficiale guvernul, mass-media, NIST (National Institute of Science and Technology - Institutul National de Stiinta si Tehnologie) si expertii in domeniul constructiilor."

„Astfel de accidente nu au avut loc deoarece sunt fizic imposibile asa cum au fost descrise, din urmatoarele motive: in cazul zborului UA175 care ar fi lovit turnul de sud, un Boeing 767 real ar fi inceput sa se telescopeze in momentul in care botul avionului ar fi lovit structura masiva din coloane de otel cu diametrul de 14 inch (aproximativ 35,5 cm) la baza si varf si de 39 de inch (aproximativ 99cm) in partea de mijloc."

„Coada orizontala si cea verticala s-ar fi separat instantaneu de avion, ar fi lovit coloanele de otel si ar fi cazut la sol. Aceste resturi nu au fost gasite." „Motoarele, la impactul cu coloanele de otel, si-ar fi mentinut forma generala si fie ar fi cazut la sol, fie ar fi fost gasite printre ruinele cladirii prabusite."

„Niciun Boeing 767 nu ar fi putut atinge viteza pe care declaratiile oficiale sustin ca ar fi avut-o, de 540 mile/h (aprox. 870 km/h), la 1000 de metri deasupra nivelului marii. Sistemul de ventilatie al motorului nu este conceput pentru a accepta la acea altitudine un volum si o presiune a aerului corespunzatoare unei astfel de viteze." (La altitudinea de 8000-12000 de metri la care evolueaza aeronavele actuale, aerul este rarefiat, opunand o rezista minima inaintarii avioanelor, iar temperatura lui este de cca -50°Celsius, n.r.)

„Bucata de fuzelaj extern cu trei sau patru hublouri gasita printre daramaturi este incompatibila cu un avion care ar fi lovit coloane din otel de 14 inch (35,5 cm), la o viteza de peste 500 mph (870km/h), asa cum sustin autoritatile si mass-media. In urma unui asemenea impact fuzelajul avionului «s-ar fi facut armonica»."

„Nicio parte semnificativa a Boeingului 767 sau a motorului nu ar fi putut strapunge structura solida, cu coloanele groase de otel a turnului, fara ca bucati din ea sa nu fie gasite la sol."

„Resturile ramase in urma coliziunii ar fi trebuit sa contina sectiuni masive ale Boeing-ului 767, inclusiv miezurile celor trei de motoare, avand fiecare o greutate de aproximativ patru tone, care nu ar fi avut cum (si de ce, n.r.) sa fie ascunse sau «sa se piarda». Cu toate acestea, nu exista nicio «urma-proba» din aceste componente structurale masive ale niciunuia din cele doua Boeing 767 la WTC. Disparitia completa a celor doua avioane Boeing 767 este imposibila."

„Presupusa coborare a avioului in New York, cu o viteza foarte mare, pe o linie relativ dreapta, de catre un pilot novice este putin probabila din cauza dificultatii extreme de a controla pozitia, rata de coborare si viteza de coborare in parametrii de zbor «controlat»."

„Este nevoie de un pilot cu inalta calificare pentru a interpreta EFIS (displayurile electronice de zbor) si de a folosi comenzile, inclusiv eleroanele, carma, elevatoarele, spoilerele si drosselii, cu care pilotii hijacker, neinstruiti, nu aveau cum sa fie familiarizati, astfel incat sa initieze, sa mentina si sa controleze o asemenea coborare."

John Lear, in conformitate cu declaratia sa sub juramant, are peste 19000 de ore de zbor la activ, a zburat cu peste 100 de tipuri diferite de avioane in timpul celor 40 de ani de zbor si detine mai multe certificate de aviator FAA decat orice alt pilot FAA certificat. A zburat pentru CIA in misiuni secrete din Asia de Sud-Est, Europa de Est, Orientul Mijlociu si Africa intre 1967 si 1983, apoi a lucrat timp de 17 ani in cadrul mai multor companii aeriene de transport de pasageri si de marfa ca instructor de zbor si capitan.

Declaratia pe propria raspundere din care v-am oferit citatele de mai sus a fost data pe 28 ianuarie 2014, in cadrul unui proces deschis de catre Morgan Reynolds la Tribunalul Districtual SUA al Districtului de Sud, New York.

In martie 2007, Reynolds, fost economist-sef in administratia George W. Bush a depus o cerere de corectare la Institutul National de Stiinta si Tehnologie din SUA, invocand convingerea sa, sustinuta de dovezi concludente, ca turnurile WTC nu au fost lovite de avioane.

Desi Miscarea Adevarul despre 9/11 a respins initial teoria „Nu au existat avioane" ca fiind prea bizara, dupa o analiza stiintifica si rationala, aceasta a devenit o explicatie larg acceptata, datorita probelor colectate.

Spre deosebire de orice alta forma de declaratii, o declaratie pe propria raspundere devine adevar de drept, in cazul in care aceasta nu este infirmata. In acest caz, guvernul american va fi obligat sa admita ca varianta oficiala data de Comisia 9/11 este gresita. Comisia de investigare a atacului asupra turnurilor WTC nu a luat probe de la experti in zbor sau piloti, atunci cand a efectuat cercetarile in 2002-2004.

Ideea vehiculata recent in ceea ce priveste prabusirea turnurilor gemene este ca s-a folosit tehnologie holografica pentru a induce imaginea, prezentata si pe posturile de televiziune, a doua avioane care au intrat cu viteza in cele doua turnuri, dar acestea au fost lovite si distruse cu o arma electromagnetica, scalara, cu impuls sau de alt gen, necunoscuta noua.