Un psiholog a lucrat 20 de ani într-un mare spital din România cu o diplomă cumpărată dintr-un bar

Curtea de Apel Ploiești a decis condamnarea la trei ani de închisoare a Sorinelei Paraschiv. În perioada 1999-2019, femeia a lucrat ca psiholog la cel mai mare spital din județul Dâmbovița, în baza unei diplome falsificate, pe care spune că a cumpărat-o dintr-un bar. Decizia instanței este definitivă. Sorinela Paraschiv a fost obligată să restituie statului sumele încasate ilegal în toată această perioadă: aproape 500.000 de lei, la care se adaugă dobânzile aferente.

Decizia Curții de Apel Ploiești menține condamnarea dispusă în primă instanță - Judecătoria Târgoviște. Trimisă în judecată pentru înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii, Sorinelei Paraschiv a fost condamnată în 1 martie la 3 ani de închisoare în regim de detenție pentru înșelăciune în formă continuată. Pentru infracțiunea exercitarea fără drept a profesiei de psiholog, femeia nu a mai fost pedepsită. Judecătorii au constatat că faptele s-au prescris în 2022, la un an după ce a fost trimisă în judecată. Pentru infracțiunea de exercitarea fără drept a unei profesii termenul de prescripție este de 3 ani, au explicat judecătorii în sentință.

Procesul s-a întins pe durata a patru ani, chiar dacă femeia a solicitat judecarea prin procedura simplificată a recunoașterii vinovăției. Cea mai mare parte a procedurii a fost alocată efectuării unei expertize care să clarifice exact sumele pe care femeia trebuie să le restituie statului. Avocații au cerut ca Sorinela Paraschiv să fie totuși plătită pentru cei 20 de ani munciți în cadrul spitalului cu salariul unui angajat necalificat, invocând că a prestat totuși o activitate, și astfel să îi fie diminuat prejudiciul. Cererea nu a fost acceptată de instanță.

Condamnată pentru înșelăciune de judecătorie, femeia în vârstă de 50 de ani a contestat sentința, cerând Curții de Apel o pedeapsă mai blândă. Lipsa antecedentelor penale și colaborarea cu anchetatorii au fost principalele argumente invocate. În plus, au susținut avocații, statul își poate recupera ușor prejudiciul prin vânzarea imobilelor și terenurilor care aparțin Sorinelei Paraschiv și care se află sub sechestru. Apelul a fost respins.

Potrivit datelor din dosar, mai multe persoane care lucrau în domeniu au semnalat șefului de secție că Sorinelei Paraschiv nu este înscrisă în Colegiul Psihologilor din România, astfel că dreptul de liberă practică pe care l-a prezentat pe secție pentru contractul cu CAS ar putea fi un fals.

Audiate ca martori, cadre medicale din cadrul Secției Psihiatrie a spitalului din Târgoviște au declarat că Sorinela Paraschiv, care conform fișei postului trebuia să elaboreze psihodiagnostic și să consilieze psihologic pacienții secției, nu avea profilul unui specialist în domeniu, nu manifesta empatie față de pacienți și adesea era agresivă cu pacienții, urlând la ei. Sorinela Paraschiv țipa la pacienți și le spunea tuturor că simulează boala, au relatat angajați din spital. Totodată, anchetatorii au constatat că femeia lipsea foarte mult de la serviciu, spunând că are infecții respiratorii repetate, pentru care aducea concedii medicale.

Pusă în fața probelor, Sorinela Paraschiv a recunoscut încă de la început totul. Ea a povestit că a absolvit Liceul 6 din Târgoviște în anul 1992 și în același an s-a înscris la Facultatea de Psihologie și Sociologie a Universității Hyperion. A urmat doar doi ani, însă în anul al treilea a renunțat la facultate, fiind declarată nepromovată.

Sorinela Paraschiv a motivat în fața anchetatorilor că nu și-a finalizat studiile din motive care au ținut de familie. În aceeași perioadă, s-a căsătorit cu un important ofițer de poliție din zonă, Sorin Păun, adjunct și mai apoi inspector șef al Inspectoratului de Poliție Dâmbovița. Femeia susține că bărbatul știa că a terminat facultatea, iar ei i-a fost rușine să spună adevărul. Ulterior au divorțat. Sorinela Paraschiv a dezvăluit și cum a făcut rost de diploma falsă.

„Diploma de licență am obținut-o printr-un intermediar, care avea o legătură cu fostul decan al Facultății de Psihologie și Sociologie, actualmente decedat. Cu privire la obținerea acestei diplome de licență, am aflat prin barurile, restaurantele sau pizzeriile din București - zona facultății, că există câteva persoane care se ocupă cu obținerea ilegală a unor astfel de diplome. Astfel, am intrat în legătură cu o persoană în vârstă de aproximativ 23-24 ani (la acea dată), care mi-a spus că îmi poate rezolva problema întrucât avea „cale liberă" către decanul Facultății. Acesta era apelat de multe persoane, fiind „vedetă", care putea rezolva multe. Prin intermediul acestei persoane, la un interval de aproximativ o lună-două luni, am intrat în posesia diplomei de licență, cunoscând faptul că este falsă, întrucât nu am finalizat anii de studii", a declarat Sorinela Paraschiv la audieri.

Femeia susține că a procurat diploma în 1999, adică chiar în anul în care s-a angajat la spital. Diploma de licență figurează ca fiind eliberată în anul 1996. Nota examenului de licență: 9.

„Întrucât voiam să mă angajez, aveam nevoie în primă fază de o adeverință care să ateste absolvirea studiilor superioare și ulterior de diploma de licență. Astfel, în anul 1999, nu îmi amintesc exact, m-am înscris la un concurs pentru ocuparea postului de psiholog la Spitalul Mănăstirea Dealu. La dosarul de înscriere am depus o adeverință care atesta faptul că am absolvit Facultatea de Psihologie și Sociologie din cadrul Universității Hyperion. Această adeverință am obținut-o prin același intermediar, prin aceeași modalitate, în același an, 1999. Am obținut adeverința și apoi diploma de licență. Menționez faptul că la dosarul de angajare la Spitalul Mănăstirea Dealu am depus doar această adeverință, și niciodată diploma de licență", a explicat Sorinela Paraschiv.

Ea a spus că nu mai deține documentul fals, susținând că după divorțul de polițistul Sorin Păun s-a mutat în mai multe locuințe și și-ar fi pierdut mai multe acte, inclusiv diploma. Sorinela Paraschiv s-a angajat ca psiholog la Spitalul de Psihiatrie Dealu Mare în octombrie 1999. Ulterior, unitatea s-a restructurat și a fost preluată de Spitalul Județean de Urgență Târgoviște. Ea și-a continuat activitatea în cadrul secției psihiatrie.

Începând cu anul 2004, Sorinela Paraschiv a fost desemnată de conducerea spitalului și de către Direcția de Sănătate Publică ca membru în comisia de expertiză medico-legală psihiatrică, în funcția de psiholog, alături de doi medici primari psihiatri și de un medic legist. Reprezentanții Serviciului de Medicină Legală Dâmbovița au precizat că Sorinela Paraschiv „a participat la investigarea nemijlocită a cazurilor supuse examinării, întocmind examenul psihologic, concretizat în evaluarea pacienților în urma căruia emitea un înscris, atașat la dosar și semnat exclusiv de către aceasta".

2.839 de persoane a examinat Sorinela Paraschiv numai în cadrul comisiei medico-legale. Acestora li se adaugă alte peste 6.000 de pacienți examinați în spital numai în intervalul 2016-2018. Deși știa că este în ilegalitate, nu s-a gândit nicio clipă să se oprească. Apărarea femeii nu a fost primită de instanță. Judecătorii au apreciat că, raportat la gravitatea faptelor și la efectele produse, este necesară o pedeapsă executată în regim de detenție.

„Toate actele rezultate din activitățile desfășurate de inculpată sunt viciate și au produs o multitudine de efecte pe un timp îndelungat, mare parte din ele iremediabile. De asemenea, interesele tuturor persoanelor examinate au fost afectate prin aceea că situația lor a fost analizată de o persoană care nu avea abilitățile necesare practicării profesiei. În aceste condiții, se constată că inculpata a acționat într-un mod care provoacă indignare, dezaprobare și se apreciază că reacția organelor judiciare la acest tip de infracționalitate trebuie să fie una severă, impunându-se descurajarea fermă a unor astfel de comportamente, prin care se pune în pericol siguranța publică", au motivat judecătorii hotărârea prin care au decis condamnarea Sorinelei Paraschiv la 3 ani de închisoare.