Descendentul primului presedinte al Rusiei Comuniste explica planurile secrete ale celor 13 mari familii care conduc lumea spre Apocalipsă

Stewart Swerdlow e considerat unul dintre cei mai importanti teoreticieni ai conspiratiei. Swerdlow, dupa numele americanizat, sau Sverdlov, dupa cel rusesc, este nepotul lui Iacov Mihailovici Sverdlov, primul presedinte al Rusiei comuniste (in fapt secretar general al Partidului Comunist din Rusia), in perioada 1917-1919, cu un rol important in planificarea Revolutiei din Octombrie, dar cu un rol si mai important in asasinarea familiei Romanov.

Stewart Swerdlow se bazeaza in teroriile sale, care intrunesc sute de mii de adepti online, atat pe informatii secrete datorate fostelor sale legaturi cu descendenti ai celor 13 mari familii care conduc lumea, cat si pe fapte actuale, legate cap la cap, pe date legate de fizica cuantica, obtinute direct de la fizicieni de prestigiu, plus alte surse din randul politicienilor. Intre altele, acesta sustine ca are informatii amanuntite si poate demonstra cu fapte ca tot acest razboi legat de ISIS/Rusia nu numai ca e finantat si condus de serviciile secrete ale aliantei vestice, care sunt indirect subordonate Marilor Familii, dar ca este menit sa instaureze, dupa un razboi religios intre crestini si musulmani, in urma caruia crestinii catolici vor porni o Ultima Cruciada, o noua Religie Mondiala, cu o Noua Ordine Mondiala, cu un Guvern Mondial.

Este vorba despre acel Novo Ordo Seclorum, inscriptionat si pe dolarul american. Din acest punct de vedere, acualul Papa este ultimul, este chiar Petrus Romanus profetit de Mahachia in lista sa de papi. Cele 13 familii nu mai au o solutie pentru sistemul economic mondial, desfasurat ca un joc piramidal, intrucat au absorbit majoritatea bogatiilor Terrei. Dupa ce au acaparat tot ce era acoperit in valoarea aurului si argintului (moneda traditionala), au acaparat si tot ce era legat de sistemul de credite (acoperirea virtuala - pe care o traim azi prin banii electronici fara valoare acoperita in aur), dar si bogatiile naturale legate de petrol, gaze, metale rare, substante radioactive etc., ceea ce conduce inevitabil la prabusirea sistemului actual, daca nu va exista o expansiune pentru joacul piramidal, o expansiune ce nu s-ar mai putea face decat prin colonizarea altor planete si prin valorificarea resurselor naturale ale acestora, ceea ce deocamdata nu este posibil. Deci, sistemul politico-economic actual se fa prabusi si va fi inlocuit de un altul, cu o noua religie.

Cele 13 familii care conduc lumea, reprezentand prin toate ramificatiile lor posibile si prin structura lor de conducere doar 1% din populatia planetei, conducand restul de 99%, prin organisme politico-financiare mondiale, sunt: Rothschild (Bauer sau Bower), Bruce, Cavendish (Kennedy), De Medici, Hanovra, Hapsburg (Habsburg), Krupp, Plantagenet, Rockefeller, Romanov, Sinclair (St Clair), Warburg (del Banco) și Windsor (Saxa-Coburg-Gotha). Fiecare din aceste 13 familii au câte un domeniu sau o zonă de pe Pământ de care se ocupă, pentru a conduce această planetă. Aceste domenii se referă la finanţele globale, tehnologia militară, controlul minţii, religie şi mass-media. In randul doi al ierarhiei stau ramificatii importante ale celor 13 si care formeaza "Comitetul celor 300", cele mai reprezentative familii fiind Agnelli, Balliol, Beale, Bell, Bouvier, Bush, Cameron, Campbell, Carnegie, Carrington, Coolidge, Delano, Douglas, Ford, Gardner, Graham, Hamilton, Harriman, Heinz, Kuhn, Lindsay, Loeb, Mellon, Montgomery, Morgan, Norman, Oppenheimer, Rhodes, Roosevelt, Russell, Savoy, Schiff, Seton, Spencer, Stewart/Stuart, Taft, Wilson etc.

Aceste familii au avut un rol determinat in istorie, in cea veche, dar si in cea actuala, provocand si Primul, dar si al Doilea Razboi Mondial, pentru interese proprii. Ei pretind ca se trag pe linie de sange din primii zei, care se regasesc in religiile egiptene, in mitologia greaca si in cea romana, in Torah, fiind descendenti ai "ingerilor" care s-au impreunat cu femeile oamenilor (asa cum sunt citati in Biblie, dar si in Cartea lui Enoch). Drept pentru care Pamantul este al lor si ei trebuie sa-l conduca pana la intoarcerea zeilor (mai preceis pana la eliberarea lor), ceea ce sustine Swerdlow se va face cu ajutorul Large Hardon Collider, de la CERN, care nu este altceva decat un portal cuantic pentru aducerea acestor zei care acum sunt "incatusati" intr-o alta dimensiune (un alt univers), dar din care pot sa-si exercite influenta malefica asupra acestuia in care traim noi. Nu intamplator, CERN a anuntat ca va face un experiment important si va porni acceleratorul de particule la o putere imensa: 40 de TerraVolt, iar particulele vor ajunge in cateva luni de accelerare prin diverse circuite ale imensului inel la o incarcatura maxima. Nu se stie deocamdata pentru ce este prevazut acest experiment, dar exista marturii ale celor care au lucar acolo ca la 20 de TerraVolt, in portalul acceleratorului au inceput sa apara imagini holografice ciudate, deocamdata foarte neclare, sosite parca dintr-un univers paralel.

Mai multi oameni de stiinta au atras atentia asupra pericolelor de la CERN si nu numai Stephen Hawking, cel care a spus ca un pericol major ar fi generarea unei gauri negre chiar pe pamant, care ar putea "suge" tot ce ne inconjoara. Un alt fizician de origine americana, Matt Rosenberg a gasit matematic ca orice gaura neagra din acest univers corespunde unei stele dintr-un alt univers paralel. Cu alte cuvinte, lumina intra din acest univers si iese intr-un altul, iar stelele, precum soarele nostru ar fi un portal in acest multivers, in care exista mai multe "gauri de vierme" si mai multe vortexuri cuantice. Multiversul trebuie privit ca pe o carte, in care foile de hartie sunt suprapuse. Ceea ce este pe o foaie nu poate fi vazut din cealalta foaie, dar ele coexista, in asa fel incat trecerea de pe o foaie pe cealalta se poate face prin aceste canal gaura neagra-stea.

La randul lor, gaurile negre au fost stele, dupa cum s-a demonstrat. Dupa ce stelele au "murit", si-au inversat polaritatea devenind in acest univers gauri negre, dar stele in celalat, inchizand sensul de trecere. Ca atare, multiversul are o infinitate de astfel de "comutatoare" (care se inchid si se deschid, pe rand, intr-un sens si celalalt, cu o anumita frecventa, care devine frecventa specifica de lucru, ca in cazul semiconductorilor). Saltul de la o pagina (un univers) la o alta (un altul), dar care nu sunt apropiate precum doua pagini lipite se face printr-un traseu mai lung, prin "cotorul cartii", acolo unde converg toate paginile, unde exista o infinitate de vortexuri. Toate acestea sunt ipoteze din punct de vedere al gandirii si cuprinderii mintii umane, dar sunt modele matematice perfect functionale si demonstrate ca atare. Aceste "comutatoare" de tip gaura neagra-stea, de tip on/off (dioda), cuplate in vecinanati, devin "tranzistori", fiind vorba despre "semiconductori cuantici", iar, ca atare, tot multiversul poate fi un intreg "procesor cuantic" intr-un vast computer cuantic, ceea ce s-ar putea traduce prin "creierul lui Dumnezeu" cel care creeaza continuu, caci asemenea unui computer, daca nu ar fi continuu in procesare, procesul nu ar mai avea loc, iar intreaga constructie virtuala ar disparea.

In plus, un alt cercetator al fizicii cuantice, plecand de la celebrul experiment al dublei fante (o anomalie cuantica a fotonului) a aratat ca in realitate nu exista spatiu si timp asa cum le percepem noi, ci ca totul se petrece simultan, trecut, prezent si viitor, ca si unic spatiu, intr-o singura fotograma, ca si legea lui Bohm. Cu alte cuvinte, conform Teoriei Relativitatii, care face ca timpul sa se dilate si sa se contracte, la mari distante (cosmice) un eveniment pe care noi il percepem ca fiind prezent s-a incheiat demult, iar intr-un alt loc al universului el nici n-a inceput. Ca atare, nici nasterea, viata si moartea nu se petrec liniar. O moarte intr-o parte a multiversului, inseamna o nastere in alta parte, constiinta (sufletul) fiind singura entitate ce poate strabate liber acest multivers. Constiinta, adica informatia, caci s-a demonstat matematic ca o gaura neagra nu face sa dispara in ea si informatia, aceasta o trancede, asa cum printr-un computer, procesor, trece informatia pe canalele tranzistorilor in sensuri prestabilite. La fel, constiinta trece si trancede dintr-un univers in altul.

Foarte important in acest sens este demonstratia matematicienilor conform careia fiecarui punct din univers (multivers) ii corespunde o frecventa unica. Ca atare, daca un corp poate fi adus in acea frecventa atunci el instantaneu s-ar deplasa (teleporta, proiecta) in acel punct, iar asta pentru ca legea universala nu permite ca intr-un univers (multivers) sa existe aceeasi frecventa in doua puncte diferite. Este principiul prin care constiinta (sufletul) se deplaseaza din punct de vedere cuantic. Deci, daca s-ar construi nave cosmice care pot folosi modificarea frecventelor, atunci ele se pot deplasa instantaneu dintr-un punct in altul al multiversului, folosind aceste "comutatoare", la fel cum baleaza frecventele intr-un procesor de computer, asa cum exista procesoare multi-core, in care fiecare "core" executa lucrari specifice si "nu stiu" unul de existenta celuilalt "core", singura care face legatura si poate strabate acest "multivers" in miniatura (multi-core) fiind doar informatia ce se schima dintr-o parte in alta, care informatie e virtuala, formata din particule electronice, nefiind "materiala" si care exista atata vreme cat computerul e alimentat si cat timp procesorul lucreaza. La fel si constiintele trec dintr-o parte in alta deplasand informatia.

Revenind la CERN si la pericolul mentionat de Stewart Swerdlow, vechile zeitati ar fi "prinse" intr-o zona (univers al multiversului) in care toate "comutatoarele" sunt inchise, deci frecventa tinde spre zero. Cu alte cuvinte, in acel univers nu exista nicio gaura neagra prin care entitatile sa patrunda in universul nostru, sau in altul, dar nicio stea, prin care informatia sa patrunda de la universul nostru catre acel univers. Cu alte cuvinte, in acel univers este un intuneric total si nu exista materie, ci doar constiinte (informatie). O imagine ce fara sa vrem aminteste de iadul biblic (dar fara traditionalul foc vesnic). La polul opus, raiul divin ar fi reprezentat de deschidera toatala a tuturor "comutatoarelor, care din "semiconductori" s-ar transforma in "supraconductori", astfel ca energia trece liber si simultan in ambele sensuri. Altfel spus, frecventa de comutare inchis/deschis e atat de mare incat tinde spre infinit, fiind vorba despre lumina vesnica si absoluta. Acolo "procesorul" lucreaza la toata capacitatea, fiind creierul intregului multivers, locul de unde pleaca si la care revine intreaga informatie procesata. De aceea o parte din oamenii de stiinta, studiind starea creierului in timpul rugaciunii religioase, au ajuns la concluzia ca rugaciunile sufletelor (constiintelor) sunt foarte importante si pot trece ca informatie (deschid canalul) spre acea zona. La fel cum transa yoghina permite deplasarea informatiei dintr-o parte in alta pe un acelasi principiu.

In imaginea exemplificata de o carte, foile cartii, cum spuneam, sunt universuri din multivers. Coperta de deasupra, cea cu titlul cartii si cu autorul, corespunde raiului, acolo unde isi are originea creatia, unde toate canalele sunt deschise si de unde izvoraste informatia catre celelalte pagini din cuprins, iar coperta de jos este corespondenta iadului, acolo unde toate canalele sunt inchise si unde se termina informatia, asa cum cand ai terminat de citit o carte ai citit toata informatia, iar cand ai inchis-o, ai ajuns la coperta de jos, nu mai ai ce afla, s-a incheiat lucrarea. Numai ca in aceasta imagine, trebuie sa ne inchipuim ca aceasta carte e scrisa continuu, apar noi pagini (universuri) pe masura ce este scrisa, la fel cum in prima sa pagina s-a scris (s-a zidit prin cuvant, prin programare): "Sa fie lumina!", dupa care au inceput sa apara si celelalte pagini, pagina cu pagina, un proces care continua si va continua in aceasta carte.

Cele 13 mari familii care conduc lumea, ca sa ne intoarcem de unde am pornit, doresc sa deschida acel univers inchis (iadul), mijlocindu-se de un portal care sa creeze un nou "comutator" ce odata deschis va putea permite trecerea informatiei (entitatilor constintionale) catre universul nostru. Ca atare, deschiderea iadului prevazut in Apocalipsa, acolo unde "este inchis sarpele cel mare", ingerii care au pacatuit asa cum este descris in Geneza. Dar pentru a se ajunge aici, trebuie sa se petreaca mai multi pasi, intre care si religia mondiala care sa permita recunoasterea acestor zeitati, trebuie un guvern mondial si un sistem unic, novo ordo seclorum. Iar o religie mondiala nu poate sa apara daca nu se vor confrunta intre ele marile religii occidentale si orientale. Asta pentru a se intelege mai bine starea de fapt planetara, ce este cu terorismul si cine-l provoaca. Ar mai fi de spus ca ofensiva Rusiei, prin interfata Putin, nu este altceva decat revenirea in forta a familiei Romanov, aproape distrusa, la un moment dat de restul familiilor (caci exista si o astfel de concurenta fratricida intre ele), prin instaurarea comunismului (un alt experiment mondial).

Ceea ce traim azi pare programat dupa Biblie, dupa Apocalipsa, ca si cum evolutia noastra ar face parte dintr-un urias program de computer (un mare calculator cuantic). De altfel, multi fizicieni au ajuns la concluzia ca traim intr-o lume virtuala, intr-un univers holografic, dintr-un multivers holografic, iar ceea ce vedem in jur este o simulare pe un imens computer. Numai astfel, spun si profesori de fizica s-ar explica fizica cuantica, cea care face ca la nivel extrem de mic, al particulelor, sa uneasca lumea reala cu cea imaginara, in fapt particulele ca materie neexistand, ci este vorba doar de energie si de stocarea informatiei sub forma de energie.