Prefectul Cosa Nostra: mafia din Techirghiol a vândut sub patronajul primarului Iulian Soceanu pana și terenul de sub statia de autobuz!

O serie intreaga de ilegalitati ne-au fost semnalate de mai multi cetateni din Techirghiol, intre care si Daniel Florin Săvulescu, cu referire la primarul localitatii, Iulian Soceanu, care impreuna cu membri ai familiei sale, cu alti angajati din primarie, dar si cu sprijinul autoritatilor locale, in special prefectul Iulian Silviu Cosa, au dezvoltat o veritabilă mafie locală.

Redam in cele ce urmeaza sesizarea - care dateaza inca de pe vremea cand premier era Nicolae Ciucă - care arată o suveică de fapte penale la Techirghiol, care fapte au fost musamalizate cu aprobarea puterii locale:

Domnule Prim Ministru,

Subsemnatul Daniel Florin Savulescu formulez prezenta petiție prin care doresc sa va semnalez activitatea infractionala ce are loc in Primaria Techirghiol, sub patronatul primarului Soceanu Iulian precum si a Contabilului Sef Valeanu Viorel ambii fiind protejati in activitatea infractionala, printre altii, de catre prefectul Judetului Constanta Silviu Iulian Cosa.



Printre demersurile mele de pana acum, precizez ca:



- am sesizat conform Legii 161/2003 institutia prefectului cu privire la faptele ilicite ale primarului orasului Techirghiol - Soceanu Iulian.



- am facut un denunt la DNA Constanta, am discutat personal cu domnul procurer Bodean care insa mi-a spus ca nu este de competenta sa acest caz si sa ma adresez Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta sau la DIICOT, daca este vorba de grup infractional organizat.



- Am sesizat corpul de control al Primului Ministru Ciuca, care mi-a raspuns ca va transmite sesizarea mea catre ANI si catre MAI.

ANI mi-a raspuns ca ar fi desemnat un inspector care sa analizeze situatia primarului Soceanu Iulian insa nici pana in prezent nu am primit vreun raspuns.



In fapt, in Primaria orasului Techirghiol "modul de lucru", dupa venirea noului primar - Soceanu Iulian (membru PNL), este guvernat de instrainarea imobilelor si a terenurilor (apartinand domeniului public si patrimoniului orasului) dupa bunul plac al acestuia catre familia sa precum si catre apropiatii acestuia.



Astfel, acesta se face vinovat de incalcarea legii 161/2003 privind conflictul de interese intrucat acesta:



- a instrainat, in calitate de primar, catre sine, catre finul sau, Valeanu Viorel (care este contabilul sef din primarie ) precum si catre sotiile acestora, , statia de autobuz a orasului, impreuna cu terenul aferent acesteia, in suprafata de 32 mp.

A se vedea Hotararea Consiliului Local din sedinta ordinara din data de 18.09.2017.

- a vandut, in calitate de primar, firmei detinute de catre el si sotia sa (a se vedea declaratia de avere a acestuia din anul 2018), respectiv SC IULMAR FAHION SRL, un teren in suprafata de 245 mp, situat in centrul localitatii, cu suma de 10.192 Euro + TVA. Pretul pe metru patrat fiind sub cel al pietei, evident.

A se vedea HCL din sedinta ordinara din data de 22.11.2018.

Conform prevederilor legii 161/2003, am facut sesizare catre Prefectul Silviu Iulian Cosa care are, printre alte atributii, si verificarea legalitatilor actelor intocmite de catare primarii din judetul Constanta, aici incluzandu-l si pe colegul sau de partid, Soceanu Iulian.



Sesizarea mea impreuna cu raspunsul prefectului vi le atasez dupa cum urmeaza:

In esenta, prefectul l-a acoperit pe primar, fara a-si indeplini obligatiile de serviciu care il obligau pe el si nu pe mine, sa notifice organele de urmarie penala ori, dupa caz, ANI.

Consider ca se face vinovat de abuz in serviciu pentru ca nu a verificat legalitatea actelor emise de primaria Techirghiol dar si de favorizarea faptuitorului, dupa cum veti observa in raspunsul pe care acesta mi l-a transmis, cand l-am sesizat cu privire la actele ilegale ale primarului.



In raspunsul acestuia, Prefectul mi-a explicat doua lucruri:



1.Daca am vreo probema cu actele efectuate de primar sa notific EU institutia ANI (deci nu domnia sa asa cum prevede legea 161/2003)



2. Primarul Soceanu Iulian ar fi avut drept de preemptiune la achizitionarea terenului in suprafaa de 243 mp situat anga PUB ul domniei sale. Legea 161/2003 nu face referire la o asemenea exceptie si nu a explicat nici ratiunea pentru care s-a schimbat un contract de concesiune intr-un de vanzare cumparare. Motivele invocate in HCL sunt absolut hilare si fac referire la dezvoltarea economica si alte elucubratii. Situatia economica a ramas identica si dupa vanzarea acelui teren de catre primar catre primar si familia acestuia. Orasul nu a cunoscut o etapa infloritoare ca urmare a acestui act ilegal.



De asemenea, se impune a se verifica cu ce bani a putut edifica concubinul fiicei primarului Soceanu Iulian doua blocuri, fiecare a cate 4 etaje, pe strada 9 Mai, acesta neproducand venituri care sa ii permita astfel de investitii.



Practic, cele doua imobile ridicate de primarul Soceanu Iulian prin interpusi (iubitul fiicei sale si un acolit al acestora) au fost ridicate ca urmare a unei alte investitii in localitate, respectiv Strada Lacului. Aceasta strada a fost edificata la un pret mult peste cel obisnuit, respectiv peste 1,3 milioane de Euro pentru 1 km de strada. Ar fi de verificat si costul stalpilor de iluminat strada, amplasati din 4 in 4 m, cosurile de gunoi atat de pe aceasta strada cat si din Cartierul 202.



De asemenea, primarul Soceanu a inteles s sifoneze fondurile publice cheltuind pe o banca din ciment suma de 6100 ron, amplasand in parcul orasului peste 200 de astfel de banci.



De remarcat faptul ca sefa de la achizitii din Primaria Orasului Techirghiol este, de asemenea, fina primarului, constituindu-se practic un grup infractional organizat la nivelul administratiei publice locale.



Un alt aspect de verificat este achizitia unor terenuri, tot prin interpusi, de catre acelasi primar in cartierul 202 din Techirghiol. Acesta are achizitionat cel putin un teren in suprafata de 5000 mp in acel cartier.



O fapta insa extrem de grava o reprezinta STERGERE DE DATORII DIN SISTEMUL Primariei, pentru imobile pe care primarul impreuna cu prietenul, partenerul de afaceri si finul sau Valeanu Viorel, le-au achiztionat de la cetateni.



Astfel, profitand de faptul ca unii cetateni inregistrau datorii la primarie privind plata impozitelor, cei doi au facut oferte acestora negociind pretul sub mentiunea ca vor suporta ei chetuielile impozitului restant.



In realitate, cei doi nu achitau datoriile restante ci, profitand de pozitia pe care o ocupa in cadrul primariei -primar si contabil sef, cei doi au sters pur si simplu aceste datorii din sistem, acest lucru se poate observa foarte usor urmarind data stergerii datoriilor din sistem coroborat cu incasarile la bugetul Primariei. Seva observa faptul ca nu a intrat nicio suma de bani in contul primariei la momentul la care au fost sterse anumite datorii.



Concret, primarul impreuna cu finul sau - contabilul sef Valeanu Viorel- au achizitionat de la un cetatean un teren cu constructie profitand de faptul ca acela inregistra datorii la impozitul local, au sters datoria din sistem (infractiune informatica) si au revandut ulterior imbilul cladire plus teren unei terte persoane care facut acolo o spalatorie. Pretul de vanzare a fost de 150.000Euro iar cel de achizitie a fost sub 90.000 Euro. Va stau la dispozitie si cu numele celui care a vandut terenul si care inregistra datorii pentru impozitul restant. Persoana care a achizitionat terenul ulterior se numeste Marcu Doina si este din orasul Techirghiol.

Acelasi modus operandi, de data aceasta prin interpusi, a fost folosit si la achizitia unei Vile din oras, respectiv Vila Petrosani. Folosindu-se de un asociat al iubitului fiicei sale - acelasi care a ridicat si cele doua blocuri de cate 4 etaje fiecare langa stadionul orasului, primarul impreuna cu finul sau Valeanu Viorel au achizitonat vila Petrosani si au sters datoriile acesteia echivalente unui impozit restant. Ulterior au efectuat cateva lucrari de renovare (tot cu fonduri sustrase din bugetul primariei profitandu-se de existenta altor lucrari in oras) si au instrainat vila.

Un alt aspect de verificat este modul prin care primarul a instrainat edificii ale orasului, construite prin finantare europeana - respectiv dusurile si toaletele publice precum si piscina orasului, tot catre apropiati ai acestuia.



Practic, primarul a simulat niste licitatii in vederea instrainarii acestora, sub scuza ca acestea sunt degradate iar primaria nu isi permite sa le reabiliteze. Insa cel mai important este faptul ca unul dintre dusurile orasului era deja ocupat abuziv de catre o apropiata a primarului care construise abuziv o terasa, iar contabilul sef se ocupa cu aprovizionarea acestei terase, in timpul programului.



Practic, primarul Iulian Soceanu a beneficiat de suportul majoritatii consilierilor locali - apropiati ai sai (unul dintre acestia si el fin cu primarul, respectiv domnul consilier Pucichi),iar prin acesta complicitate Soceanu Iulian a putut folosi institutia Primariei ca vehicul de facut bani, prin deturnarea fondurilor publice, prin stergerea de datorii din sistemul informatic al primariei precum si prin acordarea lucrarilor privind investitiile din oras unor firme apropiate partidului PNL. Este de mentionat aici firma SC AUTO PRIMASERV SRL (din Constanta) precum si alte firme care au avut contracte cu primaria de la preluarea mandatului de catre Soceanu Iulian.



Toate aceste aspecte au fost semnalate Prefectului Silviu Cosa insa, acesta fiind prieten si coleg cu Primarul, a ales sa inchida ochii si sa nu vada nici infractiunile informatice si nici pe cele de drept comun savarsite de catre primar si de rudele si apropiatii lui din primarie.



In concluzie, va rog sa efectuati personal un control la aceasta primarie si sa dispuneti masurie legale ce se impun. De asemenea, va pun in vedere faptul ca, daca veti transmite solicitarea mea catre prefectul Silviu Cosa, acesta nu va efectua absolut niciun demers, intrucat acesta este complice al primarului in toate aceste demersuri ale sale.



In ceea ce il priveste pe prefectul Silviu Cosa, si acesta ar trebui verificat sub aspectul angajarii unei domnisoare Elena Tanase - directoare de Cancelarie si responsabila cu proovarea imaginii publica a acestuia, fara sa transmita public ce salariu are domnisoara in cauza, desi s-au efectuat multiple solicitari in acest sens. De verificat presa locala in acest sens. Jurnalistul Calin Gavrilas a postat un articol cu privire la aceste aspecte in Dobrogea Live, la data de 7 octombrie 2022.



Practic, si prefectul a incalcat Legea 544/2001 privind accesul la informatii publice, asadar nu va asteptati sa efectueze vreun control unui coleg de partid si acela obisnuit cu incalcarea legilor.



Mai mult decat atat, aceeasi domnisoara se ocupa cu spalarea imaginii altor oameni politici din PNL, publicand continut pe paginile de facebook, in timpul orelor de program in care ar fi trebuit sa efectueze alte activitati. De asemenea, acest lucru poate fi regasit in publicatiile locale.

Va multumesc,

Daniel Savulescu