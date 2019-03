Ce spune Lia Olguta Vasilescu despre decizia CCR pe Legea pensiilor

Fostul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a avut prima reactie dupa ce Curtea Constitutionala a decis ca Legea pensiilor este partial neconstitutionala.

''Astept motivarea Curtii. Este clar ca nu poate sa fie neconstitutional articolul care prevede datorat si platit pentru ca este clar exista articolul 56 din Constitutie care spune ca indatoririle cetatenilor sunt acelea de a-si plati taxele, ceea ce sigur ca nu s-a intamplat in Romania pana acum, din pacate. Lia Olguta Vasilescu, numita consilier onorific al prim-ministrului in domeniul transporturilor

CCR, din ceea ce inteleg eu, cere de fapt o norma de clarificare. Mai precis de cand afecteaza si pe cine afecteaza. Cum am spus, ii afecteaza pe cei care intra in pensie dupa 2021, dupa intrarea efectiva a legii pensiilor in vigoare. Daca Curtea simte nevoia sa clarificam mai bine aceasta chestiune, nu este niciun fel de problema sa introducem data exacta care este de la intrarea in vigoare a acestei legi.

In ceea ce priveste chestiunea cu pensiile de invadilitate, am discutat legea cu foarte multi profesori de drept constitutional, cu Consiliul legislativ si am stabilit urmatoarea chestiune: ii dam persoanei posibilitatea sa opteze daca merge pe pensia minima pentru ca din punctul meu de vedere este mult mai avantajos pentru ei sa mearga pe pensia minima, care in acesti doi ani a crescut cu 60%. Este foarte adevarat ca aceasta lege trebuia sa vina la pachet cu Legea Asistentei Sociale. Stiu ca in octombrie am lasat-o in minister, inteleg ca este pe traseul de aprobare legislativa si sigur ca acea lege avea rolul sa clarifice ceea ce se intampla cu pensiile de invaliditate, in sensul ca puteau sa aiba aceasta optiune de a isi alege pentru ei ce este mai avantajos din punct de vedere financiar. Aici punem problema ca exista pensionari de invaliditate care au lucrat o zi. Atunci li s-a dat aceasta posibilitate sa opteze. Trebuie sa vedem exact ce spune Curtea pentru ca atunci cand am facut legea, ne-am gandit la o decizie mai veche a Curtii referitoare la pensiile de invaliditate'', a declarat Lia Olguta Vasilescu, prezenta prin legatura telefonica, la Romania TV.