Codrin Stefanescu: Eu nu am stat cu demonii la sprit, iar mama s-a prapadit acum 15 ani

Secretarul general PSD, Codrin Stefanescu, a declarat miercuri ca mama sa nu a fost chemata la DNA pentru ca a murit acum 15 ani, iar el nu a stat „cu demonii la sprit", in replica la afirmatiile lui Victor Ponta.

''Cand spui 'tradare', 'lipsa de cuvant' si 'minciuna', spui 'Ponta'. In Victor Ponta eu personal vad tot ce a fost mai rau in PSD si este un lucru absolut minunat ca nu mai face parte din PSD. Legat de toate acuzatiile pe care mi le aduce pe unde apuca, trebuie ca acestui securistoid sa ii aduc aminte urmatoarele. Partidul l-a facut de-a lungul timpului tot ceea ce este, din nimic l-a facut parlamentar, apoi vicepresedinte al partidului si mai tarziu presedinte si premier, fara sa aiba niciun merit in afara unuia singur, acela de a se gudura intotdeauna, in viata lui, pe langa sefi", a spus Codrin Stefanescu.

Secretarul general PSD a adaugat ca, spre deosebire de Ponta, el nu a facut „pact cu diavolul". ''Vreau sa ii mai spun ca mama mea nu a fost chemata la DNA din doua motive simple. Unu, pentru ca s-a prapadit acum 15 ani si doi, cel mai important, pentru ca eu, spre deosebire de el, nu am facut niciodata pact cu diavolul. Eu nu am stat cum a stat el cu demonii la sprit uzurpand si distrugandu-si propriii colegi si camarazi. A venit timpul sa vorbim despre acest personaj toxic pe scena politica romaneasca, lucruri care trebuie sa fie cunoscute", a precizat social-democratul.