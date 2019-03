Năstase, despre Kovesi: E preferabilă pentru dreapta europeană o persoană care poate fi manevrată

Fostul premier Adrian Năstase a afirmat, referitor la sprijinul oficialilor europeni în cazul Laurei Codruţa Kovesi, după punerea sub control judiciar, că aceasta este preferată pentru şefia Parchetului UE deoarece este o persoană vulnerabilizată în România, care poate fi manevrată în jocul dreptei europene.

„Uitaţi-vă la poziţia dreptei europene în legătură cu Iulia Timoşenko şi veţi vedea cât de subiecte sunt aceste poziţii pentru cineva acuzat de mită pe sume imense, în combinaţie cu tot felul de firme din Rusia, şi care după aceea a devenit o eroină a maidanului de la Kiev, iar acum candidează la alegerile prezidenţiale din Ucraina. Este acelaşi mecanism de sprijin pentru persoane care pot fi manevrate în marele joc al dreptei europene în momentul de faţă şi de asta este preferabilă o persoană care fiind deja vulnerabilizată în România, prin toate aceste critici legate de abuzurile realizate, şi având aceste frustrări legate de ceea ce i se întâmplă în România va fi uşor de manevrat la nivel european. Pentru că francezul care candidează, în mod evident, nu s-ar putea face acelaşi lucru cu el", a declarat Adrian Năstase.

Fostul premier a adăugat că există riscul pentru România „să cădem între scaune" şi să fim naivi în jocul împărţirii sferelor de influenţă la nivelul UE. „Aceasta este miza până la urmă şi este vorba de jocuri care trec pe deasupra României într-un moment în care toată Europa este în fierbere. Uitaţi-vă la ce se întâmplă la Londra, la Paris, în Germania, ş.a.m.d. Iar noi riscăm să cădem din nou între scaune în momentul în care vom accepta să fim din nou naivi în acest joc de împărţire a sferelor de influenţă şi într-o perioadă în care, într-adevăr lucrurile merg, din păcate, într-o direcţie foarte rea în Europa. Aceasta este de fapt marea problemă cu aceste alegeri. De ce este această încăpăţânare la nivelul partidelor politice, mai ales cele dreapta din PE? Pentru că ele au nevoie de cineva care să fezandeze în continuare ţările din Europa de răsărit, să le dea peste degete, în condiţiile în care bătălia pentru resursele financiare va reîncepe după ieşirea Marii Britanii din UE", a conchis Năstase.

Laura Codruţa Kovesi a fost plasată sub control judiciar de Secţia de anchetare a magistraţilor în dosarul în care are calitatea de inculpat, privind expatrierea din Indonezia a lui Nicolae Popa. Kovesi a contestat măsura la instanţa supremă. Preşedintele Parlamentului European Antonio Tajani a afirmat, vineri pe Twitter, că este îngrijorat de veştile privind punerea sub control judiciar a Laurei Codruţa Kovesi, precizând că PE susţine candidatura acesteia la şefia Parchetului UE şi că va ridica problema la reuniunea de miercurea viitoare cu liderii grupurilor. Mai mulţi eurodeputaţi, printre care şi câţiva din conducerea Comisiei LIBE, Judith Sargentini şi Ana Gomes, au criticat, prin mesaje pe Twitter, măsura controlului judiciar dispusă de Secţia de anchetare a magistraţilor în cazul Kovesi. De asemenea, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Margaritas Schinas, a declarat, vineri, că e crucial ca toţi candidaţii înscrişi pentru şefia Parchetului European trebuie să fie trataţi corect şi să poată participa la toţi paşii procedurii de selecţie.