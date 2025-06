Rareș Bogdan "sincronizează" două postări deloc întâmplătoare: Despre cum putem colabora eficient în interes național. Aflarea sub tricolor versus aflarea în treabă!

Rares Bogdan, pe Facebook: "Întâlnirea a avut loc miercuri seara la sediul Reprezentanței României la Bruxelles. A fost o discuție sinceră despre promovarea priorităților țării noastre pe agenda europeană, despre cum putem colabora eficient în interes național. Împreună. Despre PNRR și banii europeni, fără de care, România își trăia acum în cel mai sumbru coșmar. Dar și despre Moldova, Ucraina și situația complicată aflată lângă frontieră."

Deloc intamplator in acest context, europarlamentarul român are si o postare despre Ziua Drapelului Tricolor - 26 iunie:

"Aflarea sub tricolor versus aflarea în treabă.

Atâta vreme cât cele trei culori ne încălzesc inima și ne-o transformă într-un motor pus în slujba țării, nu a interesului mărunt, suntem sub tricolor.

Atâta vreme cât ne tremură sufletul de îngrijorare și ne întrebăm cum putem să ne ridicăm vatra, care ne hrănește, ne alină, ne iubește necondiționat, suntem sub tricolor.

Atâta vreme cât ne doare țara și nu o abandonăm, cu orice risc, suntem sub tricolor.

Și atâta vreme cât ne amintim de cele trei culori doar pentru a face impresie, la zi festive sau în conjuncturi din care tragem foloase personale, tricolorul nostru este doar o țesătură transformată în agent electoral.

Respect tuturor celor care, aflați sub tricolor, sunt mândri de el, de România, de senzaționalul popor care nu abandonează lupta niciodată! Ca trestia ne-am îndoit sub vânt, dar nu ne-am rupt!"