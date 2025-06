Ingineria "Bolojan" cu bugetarii - un bolovan pe care-l rostogolește la rotativa guvernamentală pentru "bivolii" de la PSD

Guvernul Bolojan a anuntat ca va face reduceri la personalul bugetar in cuantum de 20% din cheltuieli. La ora actuala, cheltuielile se ridica la 14,3 miliarde de lei, la care se adauga cele cu personalul angajat in companiile de stat, adica aproximativ 2,45 de miliarde de lei, ceea ce inseamna un total de 16,75 de miliarde de lei. Asadar, statul vrea sa economiseasca 3,35 de miliarde de lei pe luna si pentru asta va da afara din sistem aproximativ 300.000 de bugetari.

Pe langa cheltuielile directe pe care le are statul, mai sunt si cheltuielile indirecte (concedii platite, medicale, deconturi deplasari, telefoane etc.) care ar aduce in urma calculelor economii de inca 150 de miliane de lei pe luna care erau cheltuite cu cei 300.000 de angajati care vor fi dati afara, asa ca guvernul Bolojan a facut un calcul sumar ca va obtine 3,5 miliarde de lei pe luna economii de la bugetari, adica 42 de miliarde de lei pe an.

Pe hartie toate par bune si frumoase pt guvernanti, fireste mai putinpentru cei care urmeaza sa fie dati afara. Cu certitudine nu vor fi dati afara sinecuristii, toate rubedeniile si amantele, prietenii si "obligatiile" din sistem, pentru ca fiecare dintre acestia au "un spate" politic, de care nu se pot atinge sefii companiilor de stat. Vor fi dati afara tot cei care muncesc si care pana acum ii duceau in spate si pe sinecuristi. La o aproximare minima, Bolojan reuseste performanta de a duce in sistem mai departe 50% din sinecuristi, cu alte cuvinte jumatate muncesc, jumatate taie frunze la caini.

Ca atare, eficienta institutiilor de stat o sa scada mai mult de jumatate in conditiile in care digitalizarea e ca si inexistenta. In plus, toti cei care vor fi dati afara abuziv se vor adresa instantelor de judecata, mai mult, si cei care vor continua sa fie angajati la stat dar cu veniturile diminuate masiv se vor adresa tot instantelor pentru daune. Ceea ce inseamna ca asa-zisa economie se va transforma la un moment dat, dupa un an-doi de procese in niste cheltuieli imense ale statuluic are va trebui sa plateasca zeci de salarii indexate cu inflatia, repuneri pe functii, reangajari, daune pentru conditii periculoase etc. Plus obligatii de concedii. Iar astea nu se platesc lunar, ci se platesc toate odata pentru fiecare angajat care castiga preocesele, chiar daca vor face procese colective, asa cum se presupune.

Dar pe Bolojan nu-l intereseaza, el crede ca deocamdata isi ia un credit in timp, netinand cont de scadenta, ba mai mult, in cazul unei rotative la guvernare cu PSD, plata acestor penalitati va fi pentru guvernarea ulterioara social-democrata. Romania nu o va duce mai bine cu aceasta economie, dimpotriva o va duce din rau in mai rau. Iar penalitatile vor fi cu mult mai mari decat economiile facute azi, maine. Mai jos redam cateva cifre statistice despre bugetari:

În afara celor 1,3 milioane de bugetari, statul are în prezent și peste 255.000 de angajați în companiile pe care le controlează. Un bugetar din România costă în medie 11.000 de lei pe lună, mai exact 10.959 de lei (aferent unui net de 6.411 lei), iar pentru un angajat din companiile de stat s-a plătit în medie, potrivit celor mai recente cifre, 9.590 de lei (net 5.610 lei).

Sistemul bugetar a ajuns la un număr de 1,306 milioane posturi ocupate în noiembrie, în urcare cu aproape 6.000 de posturi față de luna anterioară. Din totalul lor, 838.316 sunt în administraţia centrală şi 467.881 în administraţia locală, potrivit datelor de la Ministerul de Finanţe, informează Observator. În paralel, alți 255.405 angajați lucrează în companii controlate (integral sau cu pachet majoritar) de stat, de către Guvern sau de către autorități locale.

În primele 11 luni din 2024, cheltuielile de personal au crescut cu 24% față de aceeași perioadă a anului anterior, ajungând la 148 de miliarde de lei. Dintre bugetari, peste 60% sunt femei. Acestea domină și la nivel de funcții de decizie ocupate prin concurs, în timp ce pe posturile cu numire politică (miniștri, de exemplu) sunt mai mulți bărbați.

România are peste 1,3 milioane de angajați în sectorul public, conform datelor publicate de Ministerul de Finanțe pentru luna noiembrie 2024, iar această cifră reprezintă aproximativ 23% din totalul angajaților din țară, restul de 77% fiind în sectorul privat. Din totalul bugetarilor, 64% sunt angajați în Administrația Publică Centrală, iar 36% în administrația locală. Anul trecut, România a avut aproximativ 5,5 milioane de salariați. Administrația Publică Centrală numără 838.316 posturi. Dintre acestea, 618.052 sunt în instituții finanțate integral din bugetul de stat.

Ministerele cu cei mai mulți angajați sunt:

Ministerul Educației: 306.924 de posturi

Ministerul Afacerilor Interne: 123.893 de posturi

Ministerul Apărării Naționale: 79.097 de posturi

Alte instituții importante includ Ministerul Sănătății (18.154 de posturi), Academia Română (3.231 de posturi) și Ministerul Justiției (2.747 de posturi).

Administrația Prezidențială are 309 angajați, Senatul României 894 de angajați, iar Camera Deputaților 1.737 de angajați.

În Administrația Publică Locală sunt înregistrate 467.881 de posturi. Dintre acestea:

Autorități executive locale: 281.996 de posturi

Unități sanitare din rețeaua locală: 146.525 de posturi.

Instituțiile finanțate integral din bugetele locale au 286.715 posturi, în timp ce cele finanțate integral sau parțial din venituri proprii au 181.166 de posturi.

În contrast cu sectorul public, aproape 4,2 milioane de persoane sunt angajate în sectorul privat, ceea ce înseamnă că 23% din totalul angajaților din România sunt în sectorul public şi aproximativ 77% lucrează în sectorul privat.