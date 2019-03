Meciul Bianca Andreescu vs Irina Begu, amânat pentru joi seara

Ploaia a dat din nou peste cap planurile organizatorilor de la Miami, partida dintre Bianca Andreescu și Irina Camelia Begu (de pe Hard Rock Stadium) fiind amânată pentru joi seara.

Astfel, Andreescu vs Begu va fi al treilea meci de pe "Butch Buchholz Arena", putând începe în jurul orei 21:00 (ora României). Turneul de la Miami face parte din categoria "Premier Mandatory", are premii totale în valoare de $9.035.428, se dispută pe hard și are la start 128 de jucătoare pe tabloul principal de simplu. Primele patru favorite sunt, în ordine, Naomi Osaka, Petra Kvitova, Simona Halep și Angelique Kerber. Ultimele campioane sunt Sloane Stephens (2018), Johanna Konta (2017), Victoria Azarenka (2016) și Serena Williams (2015, 2014 și 2013).