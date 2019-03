Simona Halep a ratat calificarea in finala Miami Open dupa un meci infernal

Meciul Simona Halep, locul 3 WTA si cap de serie numarul 2, a fost invinsa, vineri, cu scorul de 7-5, 6-1, de Karolina Pliskova (Cehia), locul 7 WTA si cap de serie numarul 5, in semifinalele Miami Open.

Partida a fost intrerupta de ploaie de doua ori, o data la scorul de 3-3, aproxiamtiv o ora, si a doua oara la 5-7, 0-5, circa 70 de minute. In urma acestui esec, Halep a ratat ocazia de a reveni pe locul I WTA. Ea va urca totusi de pe locul 3 pe locul 2, in clasamentul ce va fi publicat luni, scrie news.ro. Simona Halep a inceput bine meciul cu Pliskova, a fost agresiva, a jucat cu mingi lungi si pe marginile terenului, care au obligat-o pe adversara sa se miste mult si sa loveasca din pozitii inconfortabile. Halep a servit insa slab, a coborat nivelul de joc din ce in ce mai mult si i-a permis jucatoarei cehe sa intre mai bine in joc.

Pliskova nu a inceput grozav partida, dar caderea din jocul romancei i-a oferit puncte si incredere. Sportiva ceha si-a reglat in special serviciul, apoi loviturile imparabile si, cum de dincolo de fileu nu a venit nicio reactie, s-a impus cu usurinta. In primul set, cele doua jucatoare si-au fructificat serviciul pana la 2-2, apoi Halep a facut break, iar Pliskova a raspuns cu rebreak. Pe serviciul Karolinei Pliskova, la 3-3, Halep a avut 40-15, dar ploaia a intrerupt partida timp de aproape o ora.

La reluare, Pliskova a comis o dubla greseala, astfel ca scorul a devenit 4-3 pentru Simona, apoi 5-3, dupa serviciul romancei. Din acel moment, s-a produs o noua prabusire brusca in jocul Simonei Halep, care a pierdut noua ghemuri la rand, cele de 5-5 si de 5-6, la zero. La 5-6, Halep a condus cu 40-15 pe propriul serviciu, dar setul a trecut in dreptul adversarei, cu 7-5, dupa 49 de minute. Simonei Halep nu i-a mai iesit nimic in setul al doilea, iar Pliskova a facut repede 5-0, inainte ca ploaia sa opreasca din nou partida, dupa 70 de minute de joc efectiv.

La reluarea jocului, dupa alte 70 de minute de pauza, fiecare jucatoarea si-a facut serviciul, astfel ca Pliskova s-a impus, cu 6-1, dupa o ora si 15 minute de joc efectiv. Partida s-a incheiat dupa ora locala 01.00, iar scorul intalnirilor directe Halep - Pliskova a devenit 7-3. Pliskova va evolua in finala cu australianca Ashleigh Barty, locul 11 WTA si cap de serie numarul 12. Calificarea in semifinale este recompensata la Miami Open cu 354.000 de dolari si cu 390 de puncte WTA.