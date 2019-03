Cozmin Gușă anunță marea bombă! Cine îl va înlocui pe Rareș Bogdan

Cozmin Gușă a vorbit in cadrul emisiunii pe care o modereaza - Romania 2019 - despre ce se va difuza pe segmentul orar pe care Rareş Bogdan şi-a desfăşurat emisiunea.

„E o schimbare pe repede înainte în acest weekend. O să schimbăm grila. O să vă întâlniţi la orele obişnuite cu alţi colegi, oameni din Realitatea, de la noi, din fabrica Realitatea, o să realizeze emisiuni în continuare, conform cu ceea ce am făcut şi până acum. Sigur, Rareş, cu talentul lui, a înglobat pe ecran o strategie pe care am gândit-o şi a înglobat-o cu succes. A făcut-o aşa cum trebuie. (...) Sper chiar şi fanii cei mai fundamentalişti, cum are Rareş, să rămâneţi alături de noi şi cred că merităm să ne daţi atenţia în continuare. Chiar dacă personajele vor fi altele, piesa va fi aceeaşi.", a spus Guşă.

Cozmin Guşă a dezmintit astfel, deocamdata, zvonurile conform carora in loculu lui Rares Bogdan va veni Robert Turcescu, care ar fi urmat sa-si dea demisia de la PMP si sa renunte la o candidatura pentru europarlamentare. Exista si varianta ca Turcescu sa se intoarca dupa ani de zile la Realitatea TV daca nu va izbuti sa ajunga la Bruxelles.

Gușă a mai anuntat in cadrul emisiunii de joi, de la Teatrul Metropolis, ca in editiile de astazi si maine ale talk-show-ului România 2019 va face dezvaluiri de senzatie despre ceea ce el a numit "Telenovela Rares Bogdan", despre cum s-au derulat negocierile cu PNL si cum a fost propulsat pe orbita politicii fostul realizator al emisiunii "Jocuri de Putere".