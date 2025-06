Ce au în comun RFK Jr, Joe Rogan și Mel Gibson: medicamentul „miraculos" care îi menține tineri

Apariția lui Mel Gibson în emisiunea Joe Rogan Experience la începutul acestui an a stârnit un val de reacții pe internet. Gibson, care nu se sfiește să-și împărtășească opiniile, convingerile și experiențele, a făcut senzație vorbind despre potențialul medicamentului Ivermectin în combaterea cancerului.

În același interviu, Gibson a împărtășit experiența sa cu albastru de metilen - o experiență împărtășită și de Joe Rogan: Unul dintre celelalte medicamente discutate în timpul acestei conversații a fost albastru de metilen - un colorant medical utilizat de peste un secol. După ce Gibson a indicat că prietenii săi „beau" albastru de metilen, Joe Rogan a spus că substanța are „efecte profunde asupra mitocondriilor", la care Gibson a răspuns în semn de aprobare: „Chestia asta funcționează, omule".

Nu doar Joe Rogan și Mel Gibson jură pe albastrul de metilen. Nașul MAHA și actualul secretar al Sănătății și Serviciilor Sociale, Robert F. Kennedy Jr, a fost văzut într-un videoclip la începutul acestui an folosind albastru de metilen în timpul unui zbor. Puțini bărbați au sfidat efectele timpului mai bine decât trio-ul format din Joe Rogan, Mel Gibson și RFK Jr. Așadar, nu este surprinzător că toată lumea caută mai multe informații despre albastrul de metilen. Deși albastrul de metilen abia acum devine popular, el nu este o noutate pentru mulți dintre cei avizați, potrivit The New York Post:

În ultimii ani, vedete, influențatori din domeniul sănătății și biohackeri au promovat albastrul de metilen pentru mai multe utilizări neaprobate, susținând că poate crește nivelul de energie și metabolismul, îmbunătăți funcțiile cognitive și combate îmbătrânirea - deși dovezile rămân limitate.

Cercetările preliminare sugerează că albastrul de metilen poate avea proprietăți antioxidante care ajută la reducerea proteinelor toxice din creier, contribuind potențial la prevenirea bolilor neurodegenerative precum Alzheimer și Parkinson. Unele studii indică, de asemenea, că medicamentul poate ajuta la întârzierea îmbătrânirii pielii prin stimularea producției de colagen și elastină, reducând deteriorarea celulară și favorizând vindecarea rănilor.

Folosit pentru prima dată în anii 1800, astăzi, acest compus vechi de un secol este aprobat de FDA pentru methemoglobinemie (o afecțiune în care sângele nu poate transporta oxigenul în mod corespunzător), dar a stârnit un interes reînnoit pentru aplicațiile sale neconforme cu indicațiile, în special în îmbunătățirea funcției mitocondriale, combaterea bolilor neurodegenerative și ca tratament adjuvant pentru COVID de lungă durată.

Cum funcționează albastrul de metilen și utilizările sale „neconforme cu indicațiile": Albastrul de metilen acționează ca un „generator de rezervă" pentru fabricile de energie ale celulelor (mitocondriile). Când o parte a liniei de producție a energiei (în special „Complexul I") se defectează - din cauza toxinelor, a bolilor sau a îmbătrânirii - albastrul de metilen mută electronii direct în etapele ulterioare ale procesului de producere a energiei, permițând celulelor să continue să producă energie (ATP) chiar și atunci când părți ale sistemului sunt deteriorate.

Reducerea stresului oxidativ: Acționează ca un burete molecular, absorbind moleculele dăunătoare numite specii reactive de oxigen (ROS) care deteriorează celulele. Prin neutralizarea acestor molecule distructive, reduce stresul oxidativ, un factor cheie care contribuie la îmbătrânire și la boli precum Alzheimer. De asemenea, blochează caspaza-6, o enzimă care provoacă inflamația creierului și ucide neuronii la pacienții cu Alzheimer. Gândiți-vă la el ca la un protector două-în-unu: calmează daunele oxidative și oprește enzima care alimentează moartea celulelor creierului.