Sloturi Deluxe care merita incercate de catre orice jucator

Iti place sa jocuri sloturi retro atunci cand vrei sa-ti incerci norocul la un cazino online? Ei bine, ai putea sa te orientezi catre sloturile Deluxe, care reprezinta o varianta imbunatatita a unor titluri retro, ce se gaseau si se gasesc in continuare in cazinourile stradale.

Asadar, Novomatic vrea sa tina pasul cu industria, astfel ca a creat jocuri simple si eficiente precum Lucky Lady’s Charm Deluxe, Sizzling Hot Deluxe si Book of Ra Deluxe.

Personal, atunci cand vreau sa ma distrez la jocuri de noroc online, optez si pentru unul dintre aceste jocuri. In cele ce urmeaza, iti voi spune mai multe despre acestea.

Lucky Lady Charm Deluxe

Lucky Lady’s Charm Deluxe este un slot care a fost extrem de jucat in cazinourile traditionale din Romania. Este un slot retro, cu potential imens de castig.

Are o structura ce cuprinde 5 role, 3 linii si 10 linii de plata ajustabile. Insa numarul minim de linii pe care il poti selecta este de 5.

Jocul are un procentaj RTP (Return to Player) de 95.13% si o volatilitate medie. Volatilitatea medie inseamna ca poti obtine atat castiguri mici, frecvente, dar si castiguri mari, dar mai rar.

Castigul maxim posibil pe care il poti obtine la Lucky Lady’s Charm Deluxe este de 15.000X miza folosita.

Jocul are si 2 simboluri speciale:

· Wild: este reprezentat de femeia Lucky, care poate inlocui orice alt simbol de pe panou cu exceptia celui Scatter. Acest simbol inmulteste castigul cu un multiplicator de 2X daca face parte dintr-o combinatie castigatoare

· Simbol Scatter: este reprezentat de un glob roz, care declanseaza o runda bonus cu 15 rotiri gratuite atunci cand pica de 3 ori pe panoul de joc. Toate castigurile obtinute in runda bonus au un multiplicator aplicat de 3X

Castigurile de la Lucky Lady’s Charm Deluxe se platesc de la stanga la dreapta, pe linii de plata active. Pentru a obtine un castig trebuie sa ai cel putin 3 simboluri de acelasi fel sau minim 2 simboluri Scatter oriunde pe grila de joc.

In timpul rundei bonus, daca obtii alte 3 simboluri Scatter, primesti inca 15 rotiri gratuite. Am vazut in cazinouri fizice runde bonus cu peste 150 de rotiri gratuite, astfel ca la acest joc te poti astepta la castiguri impresionante.

Poti testa si tu Lucky Lady Charm gratis fara a depune bani, deoarece majoritatea sloturilor pot fi jucate si in mod demo la operatorii de jocuri de noroc din Romania sau pe platforme speciale pentru astfel de sloturi.

Sizzling Hot Deluxe

Sizzling Hot Deluxe este un alt slot dezvoltat de Novomatic. Acesta este simplu, fara functii speciale precum runda bonus cu rotiri gratuite.

Structura cuprinde 5 role, 3 randuri si 5 linii de plata fixe. Volatilitatea este ridicata, ceea ce inseamna ca intr-o perioada scurta de timp poti obtine castiguri consistente.

Procentajul RTP al acestui joc este de 95.66%, iar castigul maxim posibil este setat la 1000X din miza.

Simbolurile includ fructe clasice: cirese, lamai, portocale, prune, struguri, pepeni, dar si simboluri premium precum septarul sau simboluri scatter.

Simbolul Scatter este reprezentat de o stea aurie si ofera un castig atunci cand pica de cel putin 3 ori pe panou.

Asa cum mentionam si mai sus, Sizzling Hot Deluxe nu are functii speciale sau simboluri Wild, insa compenseaza prin castiguri mari atunci cand obtii cel putin 5 simboluri de septar pe o linie de plata.

Poti beneficia insa de o caracteristica ce iti permite sa-ti dublezi castigurile obtinute. Dupa fiecare castig, ai optiunea de a-l paria. Trebuie sa alegi culoarea unei carti de joc, iar daca o nimeresti, dublezi castigul. Daca nu nimeresti culoarea, pierzi tot castigul obtinut.

Castigurile sunt acordate pe linii de plata active, de la stanga la dreapta, daca obtii cel putin 3 simboluri de acelasi fel.

Book of Ra Deluxe

Daca ai cochetat de-a lungul timpului cu jocurile de noroc, e imposibil sa nu fi auzit de Book of Ra, legendarul joc cu carte de la Novomatic.

Acest slot cu tematica inspirata din Egiptul Antic are o structura ce cuprinde 5 role, 3 randuri si 10 linii de plata ajustabile. Numarul minim de linii pe care poti juca este de 5. Slotul are un procentaj RTP de 95.10% si o volatilitate ridicata, ceea ce inseamna ca de obicei obtii castiguri consistente, dar la o frecventa redusa.

Jocul are 2 caracteristici speciale:

· Simbol Wild: este reprezentat de Cartea lui Ra si are si rol de simbol Scatter. Poate inlocui orice alt simbol de pe panou si deblocheaza runda cu rotiri gratuite daca pica de cel putin 3 ori

· Gamble: poti dubla un castig daca nimeresti culoarea unei carti de joc

Runda bonus este cu adevarat impresionanta. Atunci cand este deblocata, primesti un simbol aleatoriu care are rol de simbol expandabil. Asta inseamna ca acopera intreaga rola de joc atunci cand apare, generand astfel castiguri imense. Simbolurile premium, precum Faraonul sau Exploratorul, te pot aduce la castigul maxim posibil setat la 10035X din miza. Pentru a face acest lucru, trebuie sa primesti cel putin 5 simboluri in runda bonus, deoarece acestia vor acoperi in totalitate grila de joc si vor oferi printre cele mai mari castiguri.

Castigurile sunt acordate pe linii de plata active, de la stanga la dreapta si doar daca obtii combinatii de cel putin 3 simboluri de acelasi fel.

In runda bonus, daca primesti alte 3 simboluri Scatter (Cartea lui Ra), primesti inca 10 rotiri gratuite cu acelasi simbol ce a fost ales la inceputul rundei bonus.