Un pilot de linie face dezvăluiri șocante: "Iată motivul terifiant pentru care atât de multe avioane se prăbușesc"

Creșterea recentă a numărului de accidente aviatice la nivel global ridică semne de întrebare tot mai serioase legate de siguranța zborurilor comerciale.

Deși aviația rămâne unul dintre cele mai sigure moduri de transport, specialiștii din industrie avertizează că mai multe vulnerabilități - de la lipsa de personal calificat până la standarde de producție compromise - pot submina grav această siguranță dacă nu se iau măsuri urgente.

Shawn Pruchnicki, profesor asistent la Ohio State University, College of Engineering, fost pilot Delta Connection timp de 10 ani și investigator în accidente, a făcut mai multe dezvăluiri pe această temă într-un articol publicat de Dailymail.

"De data aceasta, un zbor Air India către Londra Gatwick s-a prăbușit la scurt timp după decolare din statul Gujarat, în vestul Indiei, la bord aflându-se 242 de pasageri și membri ai echipajului. Un alt accident aviatic, în altă zi.

Este o reamintire cutremurătoare a coliziunii regionale American Airlines cu un elicopter militar deasupra Washingtonului D.C. care s-a soldat cu 67 de victime la începutul acestui an - și a seriei de accidente survenite de la începutul lui 2025.

Și cel mai înfricoșător aspect al acestei tragedii și a unor situații în care s-a intervenit în ultimă clipă este faptul că noi, din industria aviației, le-am anticipat.

Ca fost pilot de linie comercială, investigator de accidente și expert în cauze ale incidentelor, am asistat la erodarea graduală, în ultimii ani, a unei zone de siguranță construite în decenii întregi."

"Totul a început cu scăderea standardelor la Boeing - producând avioane cu defecte, precum Boeing 737 Max, care au provocat moartea a 346 de oameni în două accidente, în octombrie 2018 și martie 2019.

În ianuarie anul trecut, într-un 737 Max s-a desprins o placă de mărimea unei uși, în timpul zborului, cu consecințe aproape catastrofale.

Dar adevărul este că experții trag semnale de alarmă de ani buni. Am urmărit îngroziți cum avioanele ajung la câteva sute de metri distanță unele de altele - pe pistă sau în aer. Dacă se apropiau la câteva mile, deja ne alarmam. Iar atunci când distanța se măsoară în sute de metri, e aproape imposibil să nu te întrebi când se va produce dezastrul.

Am trăit și eu o experiență aproape dezastruoasă ca pilot Delta Connection. Tocmai aterizasem pe JFK, iar un Boeing 747 era pe punctul de a ateriza pe o pistă paralelă. Turnul de control a întrebat pilotul dacă poate opri suficient de scurt pentru a nu intersecta pista noastră. A spus că da, așa că am primit permisiunea de a traversa. Dar ceva ne-a făcut să avem o presimțire și am decis să nu traversăm imediat. La câteva secunde, 747-ul a trecut în viteză în fața noastră. Dacă am fi traversat conform indicațiilor, ar fi fost o coliziune.

Așadar, nu m-a surprins vestea din 29 ianuarie, când s-a anunțat că un avion comercial a fost lovit de un elicopter Black Hawk deasupra Aeroportului Reagan din Washington D.C.

M-am temut mult timp că nu este o chestiune de dacă, ci de când și unde se va întâmpla un asemenea dezastru. Un factor cheie este lipsa cronică de controlori de trafic aerian. Îi compătimesc: sunt suprasolicitați și stresați; știu că o eroare i-ar putea costa vieți.

Nu spun că avioanele cad din cer. Călătoria aeriană rămâne cel mai sigur mod de transport. Dar, din păcate, mai multe incidente dramatice din ultimul an au zdruncinat încrederea publicului în siguranță.

La doar 48 de ore după accidentul din Washington, un avion medical mic s-a prăbușit într-un cartier din Philadelphia, ucigând toate cele 6 persoane aflate la bord, plus o persoană la sol - un alt moment tragic.

Pe 6 februarie, o aeronavă charter mică cu 10 persoane la bord s‑a prăbușit în Alaska.

Nouă zile mai târziu, un zbor Delta Connection din Minneapolis, cu 76 de pasageri și 4 membri ai echipajului, a suferit un colaps la aterizare, avionul răsturnându-se și luând foc, pierzând o aripă și coada. Din fericire, toți au supraviețuit.

Dacă accidentele din Philadelphia și Alaska nu ar fi fost atât de apropiate în timp de cele două incidente comerciale, probabil nu ar fi atras atenția internațională."

"Însă e indiscutabil faptul că zona de siguranță în care ne simțeam confortabil s‑a subțiat.

O altă îngrijorare este că companiile aeriene regionale și naționale recrutează și promovează piloți cu experiență tot mai redusă. Nu știu studii care să coreleze direct lipsa de experiență cu siguranța zborurilor, dar dacă nu se iau măsuri pozitive pentru problemele din spațiul aerian, accidentele se vor înmulți.

Avem nevoie de mai mulți controlori de trafic aerian calificați.

Când NTSB (Boardul Național de Siguranță în Transporturi) recomandă schimbări după anchete, acestea trebuie implementate.

Dacă FAA (Autoritatea Federală a Aviației) are nevoie de fonduri suplimentare, trebuie să le primească.

Este esențial să continuăm dezvoltarea și investițiile în tehnologii care să îi sprijine, nu să îi înlocuiască, pe piloți și controlori.

Să nu ne amăgim: zona de siguranță există încă, dar se micșorează, iar dacă vrem să o consolidăm, trebuie să acționăm acum", a subliniat fostul pilot.