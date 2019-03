Cristian Rizea a fost condamnat definitiv la inchisoare cu executare! Cati ani a primit fostul deputat

CCJ a decis condamnarea definitiva a fostului deputat Cristian Rizea la 4 ani si 8 luni de inchisoare. Fostul deputat nu a fost prezent la ultimele doua termene, fiind plecat din tara, Polistii il vor cauta la locuinta, iar daca nu va fi gasit il vor da in urmarire internationala.

DNA a cerut, la ultimul termen din dosarul in care fostul deputat Cristian Rizea este judecat pentru trafic de influenta, spalare de bani si influentarea declaratiilor 7 ani de inchisoare pentru acesta. In prima instanta a fost condamnat la 4 ani si 8 luni de inchisoare, insa atat el cat si procurorii au facut apel.

Instanta a constatat incetarea procesului penal in cazul omului de afaceri Lucian Coletea, care era jucat alaturi de Rizea Judecatorii care fac parte din complet sunt Iulian Dragomir (presedinte), Ionut Matei, Maricela Cobzariu, Marius Foitos si Constantin Epure. Fostul deputat nu s-a prezentat la ultimele doua termene din proces, iar avocatul sau a anuntat ca este plecat in strainatate si nu mai vrea sa fie audiat de judecatorii romani. Cristian Rizea a fost trimis in judecata de DNA pe 22 martie 2016.

"In perioada septembrie - decembrie 2009, inculpatul Rizea Cristian a pretins in mod direct, pentru sine, de la inculpatul Coltea Lucian, om de afaceri cu cetatenie americana, suma de 300.000 euro disimulata sub forma a doua contracte de imprumut fictive, in schimbul promisiunii, indeplinite ulterior, ca va interveni la nivelul a doua autoritati, Regia Autonoma - Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat (RAPPS) si primaria comunei Chiajna, astfel incat sa fie rezolvate anumite interese personale pe care omul de afaceri le avea la nivelul celor doua autoritati. Potrivit intelegerii anterioare, in cursul lunii decembrie 2009, inculpatul Rizea Cristian a primit de la inculpatul Coltea Lucian, suma totala de 300.000 euro, pentru ca in schimb sa intervina la nivelul celor doua autoritati, astfel incat o persoana din familia lui Coltea Lucian sa beneficieze de urgentarea procedurilor de retrocedare a unui teren situat intr-o zona rezidentiala din municipiul Bucuresti, respectiv ca omul de afaceri sa obtina dreptul de proprietate asupra unui alt teren aflat in litigiu cu primaria comunei Chiajna. Pentru a disimula adevarata natura a provenientei sumei de 300.000 euro, primita de deputatul Rizea Cristian ca obiect al traficului de influenta, au fost intocmite patru contracte de imprumut false, cu caracter fictiv. In cursul lunii decembrie 2015, pe fondul desfasurarii prezentei anchete penale, inculpatul Rizea Cristian i-a abordat pe doi dintre martori si le-a spus sa nu relateze adevarul organelor de urmarire penala, promitandu-le celor doi ca, in perspectiva ca va deveni primar al Sectorului 5, le va oferi gratis un spatiu comercial in zona Cotroceni, pentru deschiderea unei noi clinici", spuneau procurorii.

Cristian Rizea nu a fost prezent la sediul ICCJ, pentru ultimul termen din dosar. Nici anterior, la termenul din 4 februarie, fostul deputat nu s-a prezentat la proces, avocatul sau anuntand ca este in SUA. "Clientul meu mi-a dat un inscris olograf, in care solicita sa fie citat la cabinetul de avocatura. Cristian Rizea nu are un domiciliu fix si a trebuit sa plece din Complexul Stejarii. Se plimba din loc in loc in tara si strainatate. Are probleme financiare. Este in SUA in vizita la niste rude. Nu are mijloace financiare. Nu vrea sa dea o declaratie in dosar", a spus atunci avocatul Alexandru Morarescu.