Ecaterina Andronescu, anunt de ultima ora: "Elevii vor avea mai putine vacante"

Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a anuntat la Antena 3 ca elevii vor avea mai putine vacante.

"Doua schimbari am facut in patru luni si anume noua metodologie pentru manuale si noua structura a anului scolar. Pentru ca semestrul I era franjurat (...) Semestrul se incheie pe 21 decembrie si semestrul II incepe dupa trei saptamani de vacanta si are o vacanta de doua saptamani in perioada sarbatorilor de Paste.

Aceasta este schimbarea. Mi se pare mult mai adecvata chiar daca multi reproseaza dezechilibrul usor intre semestre: unul are 15 saptamani,celalalt are 20 de saptamani. Dar cel mai lung are in interiorul lui doua saptamani de vacanta, de sarbatorile pascale", a declarat Ecaterina Andronescu.