Florin Susanu este noul director TAROM. Werner Wolff a fost demis

Ședința a fost convocată pentru miercuri, 20 martie, de la ora 21.00, deși inițial aceasta trebuia să aibă în ziua de vineri 22 martie. Noul CA TAROM este format din Mircea Tudosie, director la Poșta Română, Sorin Paul Stoicescu, Petre Neacșa, secretar general în cadrul Ministerului Transporturilor, George Rotaru, director al Aeroclubului Român, Gabriela Mocanu, consiliera ministrului Cuc și Luminița Ivan, funcționar din Ministerul Transporturilor.

Ministrul Răzvan Cuc a declarat, miercuri seară, la TVR 1, că urmează să fie ales un nou Consiliu de Administraţie la TAROM, din care vor face parte „oameni cu greutate din aviaţie, oameni care vor să salveze compania".

„Vom avea oameni în Consiliul de Administraţie, oameni cu greutate din aviaţie: domnul Sorin Stoicescu, domnul George Rotaru, directorul de la Aeroclubul României. Oameni care vor să salveze TAROM, pentru că este foarte important ce vreau să vă spun în acest moment: din păcate, TAROM - eu am spus şi în primul mandat, a fost unul dintre obiectivele de suflet, că suntem români, este un simbol naţional pe care eu mi l-am asumat şi am spus că voi face tot ce îmi stă în putinţă să salvăm compania asta, vorbesc despre reducerea pierderilor - din păcate, acum trebuie să o salvăm, pentru că eu îmi amintesc când eram în 2017 ministru şi ştiţi că mă critica domnul Tudose (fostul premier Mihai Tudose - n. r.) vizavi de pierderile de la TAROM, deşi eu preluasem un program de zbor de la guvernul anterior - dar asta nu e o scuză - ştiţi că am adus cele două aeronave ca să unificăm, ştiţi că voiam să aduc la sfârşitul anului încă două aeronave de lung curier, să redeschid relaţiile...domnul Tudose, mie, în timpul mandatului meu, mi-a sugerat să îl aducem pe domnul Wolf la TAROM, că este o variantă. Eu nu am fost de acord să îl pun la TAROM şi l-a pus dânsul. După ce am plecat, nu ştiu ce s-a întâmplat. Mă rog, l-a pus, asta ştim cu toţii că l-a pus şi vedem unde a ajuns TAROM-ul", a afirmat Cuc, la TVR 1, miercuri seară.

După numirea noului Consiliu de Administrație, aceștia au decis demiterea lui Werner Wolff din funcția de director general și înlocuirea acestuia cu Florin Susanu, director de zbor în cadrul TAROM.

Werner Wolff, fost şef al reprezentanţei BMW Timişoara-Arad, a fost numit, la data de 20 noiembrie 2017, director general al TAROM, de către CA al companiei aeriene. Wolf a fost atunci al patrulea director în mai puţin de trei luni, după ce Daniela Dragne a demisionat din funcţie. Până la numirea la Tarom, Wolff a fost director executiv al Ba­nat Car, dealerul BMW din Timi­şoara şi Arad, care face parte din grupul Auto­mobile Bava­ria. La Tarom, Wolff avea un salariu brut de 45.441 de lei, lunar, conform datelor de pe site-ul Tarom.