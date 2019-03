Noi discutii intre banci si Ministerul de Finante pe OUG 114: Un punct nevralgic e noul calcul pentru ROBOR

Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a avut miercuri o noua intalnire cu reprezentantii sistemului bancar pentru a discuta despre modificarile ce vor fi aduse OUG 114.

Florin Danescu, presedintele executiv al Asociatiei Romane a Bancilor, nu a dat prea multe detalii despre discutiile purtate la Ministerul de Finante, afirmand ca sunt multe schimbari, in urma carora a rezultat un produs complex ce trebuie analizat.

"Vom incerca sa analizam toate aceste modificari. Este gresit sa vorbim acum despre cum arata acest proiect fara sa intelegem cum functioneaza. Este un produs complex, dati-ne voie sa ne uitam pe el", a declarat Florin Danescu.

Intrebat daca "taxa pe lacomie" va fi schimbata in "stimulent pentru harnicie", asa cum a anuntat Eugen Teodorovici marti seara, presedintele executiv al Asociatiei Romane a Bancilor a spus ca a fost propusa si aceasta modificare, fara insa sa dea detalii: "Lasati-ne sa ne uitam cum ar functiona impreuna toti indicatorii si apoi va voi spune. Voi merge la serviciu sa vedem care sunt si propunerile bancilor".

In ceea ce priveste posibilitatea de a se gasi un nou mod de calcul pentru ROBOR, Florin Danescu a precizat ca reprezinta un punct nevralgic.

"Este un punct nevralgic, cel cu privire la un alt mod de calcul al ROBOR. Se vorbeste de acest tip de abordare, despre ROBOR la tranzactii, trebuie sa facem un pas inapoi si sa ne uitam ce inseamna acest tip de abordare", a subliniat presedintele executiv al Asociatiei Romane a Bancilor.

Dupa intalnirea de azi, reprezentantii sistemului bancar vor analiza modificarile pe care Ministerul de Finante vrea sa le aduca OUG 114, vor pune pe hartie concluziile si propunerile lor si vor trimite o scrisoare catre institutie.

Ulterior, spune Florin Danescu, este de asteptat ca Eugen Teodorovici sa ii cheme, probabil maine, la o noua discutie finala.

Teodorovici vrea sa schimbe "taxa pe lacomie" in "stimulent pentru harnicie"

La randul sau, ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a spus ca actuala "taxa pe lacomie" se va transforma in "stimulent pentru harnicie".

"Acest mecanism care este foarte flexibil stimuleaza banca si finantarea", a precizat Teodorovici.

Referitor la schimbarea de calcul a ROBOR, ministrul de Finante a spus ca, daca va exista, ea se va aplica nu doar creditelor noi, ci si celor aflate in derulare.

"Ideea este sa reducem din costurile din finantare, pe care romanii le platesc la creditele in lei. Intre ROBORUL la cotatii si cel din tranzactii este o diferenta, care speram sa se regaseasca la consumatorul final. (...) Daca vor exista modificari la modul de calcul al ROBOR se vor aplica si creditelor in derulare", a spus Teodorovici.

Ministrul a precizat ca asteapta ca reprezentantii bancilor sa analizeze toate modificarile discutate, sa trimita propunerile lor in cursul zilei de azi, iar joi sa se intalneasca din nou.

Saptamana viitoare, a subliniat ministrul de Finante, Guvernul ar putea da o ordonanta de urgenta care sa modifice OUG 114 in ceea ce priveste sistemnul bancar.

La finalul saptamanii trecute, presedintele executiv al Asociatiei Romane al Bancilor, Florin Danescu, a transmis ca o discutie in cunostinta de cauza pe OUG 114 nu mai este posibila din cauza lipsei de timp, astfel ca, in cazul in care nu se renunta la ordonanta, ar fi de ales sa se dea un timp necesar pentru a face evaluari obiective.

"Pentru noi este clar ca timpul este atat de scurt incat este insuficient pentru a avea o discutie in cunostinta de cauza, iata, noi nu stim care este nivelul de discutie acum si ca ar fi de ales, daca nu se renunta inca o data, sa se dea un timp necesar pentru a face niste evaluari obiective care sa ne cuprinda cumva si pe noi in discutie", a spus Florin Danescu.

In replica, liderul PSD, Liviu Dragnea, le-a transmis reprezentantilor din domeniul bancar sa fie putin mai rezervati si ca va fi gasita o solutie in privinta OUG 114 agreata de toti actorii implicati.