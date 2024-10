A apărut zgarda care poate face câinele să "vorbească". Poți comunica prin intermediul Inteligenției Artificiale

Zgarda Shazam Band folosește inteligența artificială (AI), fiind inspirată de filmul „UP" de la Pixar, ea îți permite să comunici cu patrupedul tău printr-o voce umană care răspunde la întrebările tale.

Shazam Band nu doar că îi dă câinelui tău „voce", ci și monitorizează locația acestuia, trimțându-ți mesaje text în caz de pericol sau dacă s-a rătăcit. Cu ajutorul aplicației Shazam și a GPS-ului integrat, poți găsi rapid animalul în situații de urgență. CEO-ul companiei Personifi AI, John McHale, a dezvăluit că ideea a apărut după o experiență tragică, când câinele său, Roscoe, a fost mușcat de un șarpe cu clopoței. Atunci, McHale s-a întrebat cum ar fi fost dacă Roscoe ar fi putut să-l avertizeze imediat.

Zgarda interpretează nu doar cuvintele stăpânului, ci și comportamentul câinelui, reușind să articuleze stările emoționale ale acestuia, cu replici precum „Mă simt trist acum" sau „Hai la joacă!". Cu timpul, interacțiunile devin mai naturale, iar zgarda învață din conversațiile pe care le aveți cu animalul.

Într-o demonstrație live, McHale a arătat cum câinele său purta zgarda și putea „vorbi". Deși nu a fost testată pe multe animale, zgarda a reușit să interpreteze corect stările animalului și să ofere răspunsuri adecvate. În timpul unui joc de „tug of war", zgarda a emis chiar replica celebră a lui Captain America, „I could do this all day!", stârnind amuzamentul publicului.

Shazam Band oferă și o selecție de 25 de „personalități" din care poți alege pentru câinele tău, fiecare având o voce distinctă, de la una glumeață, la un „șef mafiot" sau o „frumoasă sudistă". Există opțiuni și pentru alte limbi, inclusiv britanică sau spaniolă. Cu siguranță, Shazam Band va încânta iubitorii de animale care caută modalități noi de a-și înțelege prietenii necuvântători.

Disponibilă pentru precomandă, zgarda Shazam vine în două versiuni: una complet echipată cu GPS, la 595 de dolari, și o variantă mai simplă, fără GPS, la 495 de dolari. Indiferent de alegere, această invenție aduce o nouă dimensiune interacțiunilor dintre oameni și animale, dar ridică și întrebări etice legate de antropomorfizarea animalelor noastre de companie.