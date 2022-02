A fost star pop în anii '90. Acum a ajuns om al străzii și și-a pierdut un sân intr-un atac armat

De la faimă, bani şi fericire, a ajuns să doarmă pe străzi, după ce a trăit cel mai urât coşmar al vieţii. Sandra McKenzie, un star pop al anilor 90 a povestit recent despre atacul cu cuţitul făcut de vecinul său, care a lăsat-o fără un sân şi care de atunci trăieşte într-o continuă stare de panică potrivit The Mirror.

Fosta solistă a trupei Goldbug, cunoscută pentru celebrul urlet „whoa" din reclama TV la Bodyform din anii 1990, recunoaşte că a rămas marcată pe viaţă după ce a piedut o parte din sân. Femeia a fost înjunghiată de mai multe ori de vecinul Stephen Allum, despre care nu știa că trebuia să stea internat pe termen nedeterminat pentru uciderea soției sale în 1997. În momentul atacului, Sandra a simţit că va muri: „Am văzut sclipirea metalului în timp ce a scos un cuțit de tocat din jachetă. Mi-a apăsat lama în gât și mi-a spus că avea de gând să mă omoare. L-am implorat să se oprească, dar mă lovea cu pumnul în față și îmi spunea că mă urăște. Mi-a înfipt cuțitul în bust, apoi i-am simțit mâinile în jurul gâtului meu. În timp ce a strâns, am simțit că viața se scurge. M-am gândit: „asta este".

Sandra - care a dezvăluit în 2020 că este om al străzii, după ce și-a pierdut toți banii din decizii proaste de afaceri - l-a întâlnit pe Allum într-o locuință temporară din Oxford. Cei doi au început să iasă, când el i-a povestit despre trecutul său, ceea ce a determinat-o pe Sandra să pună capăt relaţiei. Allum s-a supărat pe cântăreața, care s-a întâlnit odată şi cu Prince și care deținea cândva cinci case, dar când ea i-a spus să o lase în pace, el a înjunghiat-o de mai multe ori. Vecinii au sunat la poliție, care au oprit atacul și au dus-o de urgență pe Sandra la spital, unde i s-a făcut transfuzii de sânge. „Pe lângă alte răni, mi-a înfipt cuțitul în bust, tăiându-mi mamelonul stâng, lăsând o gaură. Am petrecut șase luni neputând să merg și având nevoie de îngrijitori. Am avut o durere constantă și am suferit flashback-uri îngrozitoare." Allum, 60 de ani a fost închis pe viaţă anul trecut, după ce a recunoscut tentativa de crimă.