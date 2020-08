A murit "Baronul luxului", fostul iubit al Mădălinei Pamfile. "O ucraineancă i-ar fi pus ceva în pahar și..."

"Baronul luxului", fostul iubit al Mădălinei Pamfile, nimeni altul decât excentricul Constantin Dinescu, a murit. Potrivit informațiilor oferite de surse de încredere, Dinescu ar fi avut o relație amoroasă cu o femeie din Ucraina, care i-ar fi pus ceva în băutură.

Ultima apariție de fițe pe care a avut-o Dinescu a fost chiar weekendul trecut, la Nuba, Mamaia. El a fost unul dintre cei mai excentrici milionari de la noi, colecţionând o serie de opere de artă la care visează mulţi, iar acestora li se adaugă o serie de maşini extrem de costisitoare, precum şi un domeniu absolut uluitor, pe malul Lacului Snagov.

De altfel, Constantin Dinescu era cunoscut ca fiind un bărbat cu "state vechi" prin lumea bună a Capitalei, fiind "vânat" de domnişoarele dornice să fie la fel de răsfăţate de "baron" cum a fost şi fosta sa iubită, Mădălina Pamfile. Bruneta le-ar fi povestit prietenelor ei, în timpul relaţiei amoroase cu excentricul milionar, că acesta i-a dăruit continuu cele mai scumpe bijuterii cu diamante, fiind de-a dreptul copleşită de numărul impresionant de pietre preţioase primite.

Automobilul său preferat, o bijuterie de Lamborghini, a fost personalizat chiar cu numele său, vizibil pe scaunele din maşină, gest demn de un milionar care se "respectă" aşa cum se cuvine. Casa lui imensă de la Snagov, o construcţie realmente fabuloasă, a fost transformată de-a lungul timpului într-un adevărat "muzeu privat", fiindcă nu doar femeile frumoase îi făceau cu ochiul "baronului", ci şi tablouri pe care orice galerie de artă din lume şi le-ar dori. Însă, pasiunea sa nemăsurată pentru astfel de obiecte a fost şi cea care l-a băgat în probleme serioase.

Fostul iubit al Mădălinei Pamfile a fost audiat ca martor într-un celebru dosar, deschis după ce un grup infracţional a încercat să-i vândă acestuia mai multe tablouri, semnate de Picasso, Monet, Gaugain şi Matisse. Milionarul ar fi "picat" în plasa întinsă de aceştia şi a fost la un pas să intre sub incidenţa legii. Tablourile intitulate „Tete d´Arlequin" de Pablo Picasso, „La Liseuse en Blanc et Jaune" de Henri Matisse, „Waterloo Bridge" şi „Charing Cross Bridge' de Claude Monet, „Femme devant une fenetre ouverte dite la fiancee" de Paul Gauguin, „Autoportrait" de Meyer de Haan şi „Woman with Eyes Closed" de Lucian Freud erau expuse în Muzeul Kunsthal din Rotterdam, Olanda, de unde au fost sustrase de infractorii care au încercat apoi să scoată bani frumoşi de pe urma lor.

Însă toată păţania nu l-ar fi afectat prea mult pe "Baronul luxului", acesta concentrându-şi atenţia, la momentul respectiv, pe propriile afaceri, fiindcă fostul iubit al Mădălinei Pamfile a fost proprietarul unui magazin de bijuterii, situat în buricul Bucureştiului, dar şi a numeroase spaţii comerciale din Capitală, pe care le închiria, având astfel o sursă constantă pentru cheltuielile exorbitante pentru traiul demn de un milionar fabulos.