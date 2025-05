Apar primele acuzații la adresa Papei Leonș Ce s-a întâmplat la Chicago și în Peru legat de abuzuri sexuale cu minori

Cu șase săptămâni înainte ca cardinalul american Robert Prevost să devină Papa Leon al XIV-lea, grupul activist Survivors Network of those Abused by Priests (SNAP) a depus o plângere împotriva lui, împreună cu alți lideri ai bisericii, la secretarul de stat al Vaticanului, cardinalul Pietro Parolin, notează CNN.

Grupul a susținut că Prevost „a rănit pe cei vulnerabili și a provocat scandal" prin gestionarea greșită a două situații - în Chicago în 2000 și în Peru în 2022 - care implică preoți acuzați de abuz sexual.

Grupul a spus că, în calitate de supraveghetor provincial din Chicago pentru ordinul augustinian în 2000, Prevost a permis unui preot acuzat că a abuzat de cel puțin 13 minori să locuiască la mănăstirea St. John Stone din Hyde Park, la o jumătate de bloc de școala elementară St. Thomas the Apostle.

Preotul, părintele James Ray, i s-a interzis din 1991 să efectueze lucrări parohiale sau să rămână singur cu minori - restricții pe care Arhiepiscopia din Chicago a reținut atunci când i-a cerut lui Prevost să-i permită lui Ray să locuiască la mănăstire, se spune în plângere.

„Școala nu a fost niciodată notificată", a declarat purtătorul de cuvânt al SNAP, Sarah Pearson. În 2002, după ce Conferința Episcopilor Catolici din SUA și-a înăsprit politicile, Ray a fost mutat din priorit și îndepărtat din slujirea publică. A fost îndepărtat din preoție în 2012.

Patrick Thronson, un avocat care a reprezentat un reclamant într-un caz de abuz împotriva lui Ray și a Arhiepiscopiei Chicago, a spus că i s-a părut șocant faptul că lui Ray i s-a permis să locuiască atât de aproape de o școală, deși Thronson a adăugat că nu cunoaște detaliile implicării lui Prevost în luarea deciziilor.

„Există dovezi documentare ample despre care arhiepiscopia era conștientă până în anii 1980 cel mai târziu din numeroasele rapoarte despre crime sexuale grave și devastatoare presupuse comise de Ray împotriva copiilor", a spus Thronson. „Având în vedere că Ray a fost îndepărtat din slujirea activă la începutul anilor 1990 din cauza acuzațiilor de abuz grav, ar fi surprinzător dacă conducerea augustiniană nu ar fi conștientă de istoria sa".

Arhiepiscopia din Chicago a soluționat cazul în 2022, la puțin peste un an după ce a fost depus, a spus Thronson. Arhiepiscopia nu a răspuns imediat unei solicitări CNN de comentarii.

În anii 1980 și 1990, Prevost a slujit ca pastor parohial și oficial diecezan în Peru. S-a întors acolo în 2015, când Papa Francisc l-a numit Episcop al diecezei de Chiclayo, din nord-vestul Peru. În aprilie 2022, trei femei au depus o plângere la Prevost, acuzând doi preoți de acolo de abuz sexual începând din 2007, când erau minore, după cum a raportat The Pillar, un proiect de jurnalism de investigație catolic.

În decembrie 2022, femeile au depus plângeri civile, spunând că eparhia nu a acționat sau a informat autoritățile civile cu privire la acuzațiile lor. Dar procurorii au clasat cazul o lună mai târziu, spunând că termenul de prescripție a expirat, potrivit plângerii SNAP.

Episcopia a negat acuzațiile femeilor, spunând că Prevost s-a întâlnit cu ele personal când au depus plângerea inițială. Eparhia a spus că a suspendat un preot după plângere și că celălalt nu mai este în slujire din cauza vârstei și a sănătății precare. De asemenea, a mai spus că a înaintat plângerea lor către superiorii din Roma, la un birou cunoscut sub numele de Dicasterul pentru Doctrina Credinței. Dar dicasterul a închis acel dosar în august 2023, după ce eparhia i-a comunicat clasarea cauzei civile.

Plângerea SNAP din 25 martie susține că Prevost, în calitate de episcop, nu a deschis o anchetă, a informat în mod corespunzător procurorii civili sau a restricționat preoții implicați. Femeile au mai spus că anchetatorii bisericii nu au vorbit niciodată cu ele, a declarat Pearson de la SNAP pentru CNN. „Faptul că ei spun că nici măcar nu au fost intervievați este extrem de îngrijorător pentru noi."

Succesorul lui Prevost ca episcop de Chiclayo, Guillermo Cornejo, a redeschis cazul în decembrie 2023 și a cerut o nouă anchetă, după ce una dintre cele trei femei a făcut publice acuzațiile sale, după cum a raportat pentru prima dată The Pillar anul trecut.

În timp ce a slujit ca episcop de Chiclayo, Prevost a declarat pentru ziarul național peruan La Republica în 2019 că „Respingem mușamalizările și secretul" cu privire la cazurile de abuz sexual. „Ei provoacă mult rău, pentru că trebuie să ajutăm oamenii care au suferit din cauza faptelor greșite."

El i-a îndemnat pe oameni să se prezinte dacă sunt conștienți de abuzuri împotriva minorilor de către un preot. „În numele Bisericii, vrem să le spunem oamenilor că, dacă a existat vreo ofensă; dacă au suferit sau sunt victime ale greșitei unui preot, ar trebui să vină să denunțe, astfel încât să putem acționa pentru binele Bisericii, al persoanei și al comunității".

Rodolfo Soriano Nuñez, un sociolog din Mexico City, care a scris pe larg despre biserica romano-catolică și gestionarea acesteia a abuzului sexual clerical, a spus că, pentru orice eșec, Prevost a fost unul dintre puținii episcopi din Peru care a încercat serios să abordeze abuzul sexual din partea preoților, înființând o comisie care să se ocupe de astfel de cazuri.

"Cred că Prevost a fost cel mai bun episcop din Peru când s-a ocupat de cazurile de abuz în dieceza sa. Și au fost o mulțime de cazuri", a spus Soriano-Nuñez. „S-a ocupat de problema în măsura în care a putut să o facă." Spre deosebire de unii dintre omologii săi din alte părți din Peru și din restul Americii Latine, a spus el, Prevost nu „a urmărit victimele, nici nu le dă jos victimelor sau nu făcea prostul".

Mai larg, Soriano-Nuñez a spus că consideră încurajator faptul că noul Papă Leon al XIV-lea nu a fost un prinț al bisericii. Pentru cea mai mare parte a carierei sale, "Nu a fost la Roma sau la Paris. A fost un preot augustinian sărac în Peru. A lucrat cu țărani, a învățat quechua. Învățarea spaniolă este ușor pentru vorbitorii de engleză. Dar să învețe quechua, asta necesită timp."

Pearson a spus că SNAP nu a primit răspuns de la Vatican despre plângerea sa. „Știind că Prevost este acum Leul XIV, suntem îngrijorați dacă acest lucru va fi investigat vreodată." Ea a adăugat: „Solicităm o lege de toleranță zero, pentru a elimina definitiv din minister pe oricine care a abuzat de copii... și trebuie să existe o supraveghere independentă și un mijloc prin care să poată fi tras la răspundere".

Ea a spus că SNAP îi cere noului papă să "și ceară scuze pentru deficiențele sale și să pună aceste investigații în mâinile unor oameni care nu fac parte din Vatican. Dacă nu face asta, nu va avea credibilitatea de care au nevoie supraviețuitorii, dacă acest ciclu de abuz în Biserica Catolică se va termina vreodată".