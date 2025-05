Cântărețul Bogdan Mocanu, tăiat cu macetele după o răfuială într-un club de fițe. Atacatorii au primit ani grei de închisoare

Pe 6 mai 2025, Judecătoria Constanța a pronunțat sentințele în cazul celor trei bărbați acuzați de atacul asupra cântărețului Bogdan Mocanu, comis în mai 2022, într-un club din Mamaia.

Infracțiunile imputate includ tulburarea ordinii publice și folosirea ilegală a unor obiecte periculoase. Deși a fost rănit în incident, artistul a refuzat să depună plângere, ceea ce a influențat parcursul anchetei.

Pedepsele celor trei inculpați:

Barbu Victor (B.V.): A fost condamnat la 2 ani și 4 luni de închisoare, pedeapsă rezultată din contopirea mai multor condamnări anterioare. Instanța i-a interzis dreptul de a deține sau folosi arme timp de 5 ani și a dispus executarea unui rest de pedeapsă neefectuată dintr-un dosar anterior.

Argint Costel (A.C.): A primit o pedeapsă de 1 an și 7 luni de închisoare cu suspendare. Va fi supravegheat timp de 4 ani, perioadă în care este obligat să urmeze un program de reintegrare socială și să presteze muncă neremunerată în folosul comunității.

Chira Cristian Rafael (C.C.R.): A fost condamnat la 4 ani și 4 luni de închisoare, ținând cont și de condamnări anterioare pentru fapte similare. Instanța a dispus confiscarea unor obiecte periculoase, inclusiv o macetă metalică găsită în timpul perchezițiilor.

Despre incidentul din clubul Breeze

Agresiunea s-a petrecut în noaptea de 13 spre 14 mai 2022. Bogdan Mocanu a fost atacat cu o macetă și rănit la braț. Atacul sălbatic a survenit din senin, în timp ce cântărețul își saluta câțiva vechi prieteni care stăteau la o masă în club.

"Sunt ok, acum sunt ok. Sunt puțin șocat în legătură cu ce s-a întâmplat în seara asta. Pe scurt, sunt obișnuit să salut lume de la cel mai mic la cel mai mare om pe care îl știu și îl întâlnesc în public. Am salutat și eu prieteni, prietene pe care i-am întâlnit în club, iar una dintre prietene s-a întâmplat să fie cu iubitul ei, sau mă rog, niște băieți. Unul dintre ei a încercat o glumă proastă cu mine, eu am cerut explicații, dintr-o dată am văzut patru macete ridicate deasupra mea. M-au lovit, nu mi-am dat seama pe moment, am vrut să ripostez, am vrut să-l iau pe ăsta primul care a scos maceta spre mine, dar i-am văzut pe ceilalți trei. Ulterior, i-au ținut bodyguarzi", a spus Bogdan Mocanu la momentul respectiv pentru Antena Stars.

Refuzul său de a depune plângere nu a împiedicat însă declanșarea unei anchete. Polițiștii au identificat rapid suspecții, iar în urma perchezițiilor domiciliare desfășurate în județele Călărași, Ilfov și în București, au fost confiscate mai multe arme albe și obiecte periculoase.

Cei trei au fost trimiși în judecată în iulie 2022, iar procesul a început în martie 2023. După 13 termene, instanța a emis decizia. În plus față de pedepsele aplicate, inculpații trebuie să suporte cheltuieli judiciare de 1.500 lei fiecare.

Sentințele sunt definitive la nivelul Judecătoriei Constanța, dar pot fi atacate cu apel în termen de 10 zile la Curtea de Apel Constanța.