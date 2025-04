Dezvăluire șocantă la Hollywood: Fiica lui Robert de Niro a rupt tăcerea

Fiica lui Robert De Niro, Airyn, a mărturisit într-un interviu cu Them publicat marți că este transgender. Ea este unul dintre cei șapte copii ai renumitului actor. „Există o diferență între a fi vizibil și a fi văzut", i-a spus Airyn, în vârstă de 29 de ani, jurnalistei Ava Pauline Emilione. „Eu am fost vizibilă, dar nu cred că am fost văzută încă", a adăugat ea.

După ce o serie de publicații au relatat despre o apariție recentă a ei și au greșit „informațiile", Airyn a explicat: „Mi-au amintit că oamenii chiar nu știu nimic despre mine". Actrița a vorbit cu sinceritate și despre maturizarea sa, despre dismorfia corporală și despre standardele de frumusețe. „În copilărie mi s-a spus mereu că sunt prea mult sau prea puțin ceva: Prea mare, nu suficient de slabă. Nu destul de neagră, nu destul de albă. Prea feminină, nu suficient de masculină. (...) Niciodată nu a fost doar: «Ești perfectă, așa cum ești»", a spus ea.

Adresându-se celor care au acuzat-o de nepotism datorită tatălui ei, ea a declarat: „Nu am fost crescută având un rol secundar într-unul dintre filmele tatei sau mergând la întâlniri de afaceri sau participând la premiere. Tatăl meu a pus accent pe a ne găsi propria noastră cale... Mi-aș dori ca (succesul meu - n.r.) să se întâmple pe meritul meu". Inspirată de mama sa și de „influența pe care femeile de culoare au avut-o asupra mea", Airyn a dezvăluit că a decis să înceapă terapia hormonală în noiembrie, anul trecut

„Aș vrea să văd mai multe femei trans, mai multe femei de culoare care au, poate, un corp mai mare sau care nu se încadrează în tiparul super subțire al eroinei chic", a spus actrița. Printre cei șapte copii ai lui De Niro se numără Gia, care s-a născut în aprilie 2023.