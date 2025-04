Deci, care sunt acele structuri ascuțite, asemănătoare piramidei de pe Marte?

Există o teorie a conspirației interesantă care spune că pe Marte există obiecte asemănătoare piramidelor care se aliniază aproape perfect cu piramidele egiptene.

Deci, de unde a venit această conspirație? Nu există o sursă specifică, dar se crede că Richard C. Hoagland este asociat cu această teorie. El a popularizat ideea în cartea sa The Monuments of Mars: A City on the Edge of Forever (publicată pentru prima dată în 1987).

El a susținut că formațiunile din regiunea Cydonia de pe Marte - cum ar fi „Fața" și „piramidele" - fac parte dintr-un oraș antic marțian. El a susținut, de asemenea, că a existat o legătură matematică și geometrică între aceste structuri marțiane și Marea Piramidă din Giza.

Regiunea Cydonia: În anii 1970, orbiterul Viking 1 al NASA a capturat o fotografie a unei formațiuni de stâncă care semăna cu o față - cunoscută acum sub numele de „Fața de pe Marte". În apropiere, unele caracteristici ale terenului (dealuri și mese) seamănă vag cu piramide.

Aceste formațiuni sunt caracteristici geologice naturale. Mai târziu, imaginile de înaltă rezoluție din misiuni precum Mars Global Surveyor au dezvăluit că nu sunt artificiale. Oricum, oamenii de știință nu susțin această teorie și nu susțin o aliniere între aceste caracteristici marțiane și piramidele din Giza.