Abia ce s-au împăcat: Baniciu și Kappl refuză Phoenix chiar de concertul aniversar de 60 de ani din Timișoara!

Nicu Covaci a anunțat împăcarea cu Mircea Baniciu, Josef Kappl, Mani Neuman şi Ovidiu Lipan Ţăndărică, foşti membri ai trupei, cu care s-a aflat în conflict deschis de foarte mulţi ani, pentru anul în care Phoenix sărbătorește 60 de ani.

Spre bucuria fanilor, veteranii care au contruibuit la legenda Phoenix ar fi trebui să fie din nou alături pe scenă. Din păcate, la primul eveniment major din 2022, spectacolul aniversar de Ziua Timişoarei, Mircea Baniciu şi Josef Kappl au spus „pas". Aşadar, tocmai în oraşul în care a luat naştere Phoenix, în 1962, fanii nu vor vedea pe scenă vechiul Phoenix. Baniciu şi Kappl au declinat invitaţia de fi cu Phoenix la Timişoara, susţinând că au alte concerte programate în ţară cu Pasărea Rock, scrie Ziua de Vest.

„Sunt 60 de ani ani Phoenix, mi-am călcat pe inimă şi i-am invitat pe toţi. Pentru că lumea trebuie să vadă un lucru frumos, o prietenie, până la urmă toţi ne-am pus sufletul în formaţia asta. Dar interesele personale sunt mai importante astăzi pentru unii. Nu am ce să comentez (...) În ‘62 am pus bazele formaţiei, în ‘64 aveam primele compoziţii la radio, dar prin Phoenix au trecut - pentru că Phoenix este blestemat să renască, au trecut vreo 60 de oameni în 60 de ani. Şi au fost întotdeauna cei mai buni dintre cei mai buni. Şi pentru că Phoenix a renăscut, am la ora asta o formaţie tânără, cu cei mai buni dintre cei mai buni. Vă veţi convinge la concertul pe care îl vom da la Timişoara. Sunt bucuros să fiu acasă la Timişoara, nu pot să descriu starea care o am, sunt şi fericit, dar şi speriat. Multe lucruri nu le mai recunosc. Sper să iasă un eveniment deosebit, să rămână în amintire ceva frumos", a declarat Nicu Covaci.

O veste bună este că Ovidiu Lipan Ţăndărică şi Mani Neuman, alţi doi muzicieni veterani au acceptat să revină în Phoenix, pentru concertul de Ziua Timişoarei.