Actriță cadou goală pentru Stefan Radu dupa ultima victorie a lui Lazio

Stefan Radu, fotbalistul echipei Lazio Roma, a stabilit un record la meciul de sambata cu Spezia, scor 2-1, din Serie A, el devenind jucatorul cu cele mai multe partide jucate pentru gruparea italiana, 402.

Dupa meci, cea mai frumoasa felicitare primita de fotbalistii laziali a venit de la frumoasa actrita italiana Anna Falchi (48 de ani). O sustinatoare infocata a gruparii la care Stefan Radu a scris istorie, Anna nu rateaza nici o ocazie pentru a-si "rasplati" favoritii cu ipostaze provocatoare.

"Astazi m-am relaxat total in fata televizorului la meciul lui Lazio. Ca intotdeauna meciurile sunt interesante, pline de suspans si, din fericire, Caicedo al nostru nu ne-a dezamagit. Intotdeauna Forza Laziooooooo!!! Si, bineinteles, un Paste fericit tuturor admiratorilor mei si nu numai!", a scris Anna Falchi pe Instagram, alaturi de o fotografie "fierbinte", in care apare dezbracata in dormitor.