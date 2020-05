Actrita Marion Cotillard, care a jucat in "Contagion", diagnosticata cu Covid-19 impreuna cu sotul ei

Cineastul Guillaume Canet a dezvaluit intr-un interviu pentru Canal+ in care a vorbit despre difuzarea filmului "Au nom de la Terre", ca el si sotia sa, actrita Marion Cotillard, au fost afectati de coronavirus.

El a spus ca "a avut mult noroc" pentru ca a fost vorba despre o "forma usoara" a virusului. Cei doi artisti sunt prudenti insa: "Acum, nu stim daca il putem contracta din nou", potrivit Le Figaro. Marion Cotillard, premiata cu Oscar pentru rolul Edith Piaf din "La mome" (2007), a jucat in filmul "Contagion", de Steven Soderberg, unde a interpretat chiar rolul unui medic epidemiolog (foto).

Iata un mesaj transmis de ea in luna martie, cand pandemia de Covid-19 era in faza de inceput: Foarte prezent de la inceputul epidemiei, Guillaume Canet apare des pe Instagram pentru a se intalni si a discuta cu cadrele medicale. In interventiile sale, el informeaza cu privire la distantare, simptome, tratamente dar si despre situatia delicata a spitalelor.

Pe 3 mai, actorul a cantat pentru cadrele medicale din Nantes. O performanta aplaudata de Marion Cotillard. Actrita a fost si ea activa pe retelele de socializare. Ea a donat un scaun, amintire de pe platourile de filmare de la "Public Enemies", la tombola caritabila Stars Solidaires.

Canet a jucat, cel mai recent, in "Au nom de la terre". Este cunoscut din filme ca "The Beach" (2000), "Jeux d'enfants" (2003), "Double Vies" (2018) si "La Belle epoque" (2019). Ca regizor, a semnat, intre altele, "Les petits mouchoirs" (2010) si continuarea, "Nous finirons ensemble" (2019), ambele cu Lellouche in distributie, si "Rock'n'roll" (2017).