Am aflat cine a castigat Asia Express, dupa eliminarea Cocutei si a lui Bogdan Boanta. Surpriza la Antena 1

Surpriza la Antena 1, dupa eliminarea Cocutei si a lui Bogdan Boanta. Finala Asia Express va fi difuzata in aceasta seara de Antena 1, insa CANCAN.RO va prezinta, in exclusivitate, cine sunt castigatorii acestui sezon.

Marea finala Asia Express va fi jucata de echipele formate din Oase si CRBL si Ruby si Robert, dupa ce Bogdan si Cocuta au fost eliminati in a doua etapa a finalei reality show-ului de la Antena 1. Potrvit surselor CANCAN.RO cei doi supravietuitori, care au batatorit cararile Asiei cu multa sudoare si imaginatie, au venit in Romania cu 30.000 de euro in buzunare si... deja au cheltuit si banii sunt CRBL si Oase, cuplul hazliu care a cucerit publicul telespectator. Cocuta si Bogdan, eliminati cu doar un pas inainte de marea finala!

Dupa o serie de probe care le-au pus rabdarea la incercare, Oase si CRBL au reusit sa termine primii cursa, urmati de Ruby si Robert, iubitul cantaretei. Coregrafii Cocuta si Bogdan, care au avut un conflict aprins si au pierdut timp pretios, s-au clasat pe ultimul loc, ceea ce le-a adus si eliminarea cu doar un pas inainte de marea finala Asia Express - Drumul Elefantului.

Stresul si oboseala si-au spus cuvantul, iar cei doi s-au certat in repetate randuri, pe tot parcursul misiunilor. Nici faptul ca au avut un avantaj, elefantul auriu, cu care au putut sari peste o proba, la alegere, nu i-a ajutat. De altfel, ambii au fost constienti ca si-au redus singuri sansele de a fi in finala sezonului 2 Asia Express, iar producatorii au dezvaluit ca discutia aprinsa dintre cei doi nici macar nu a fost difuzata in intregime, pentru ca a durat 50 de minute.