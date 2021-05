Amanta dictatorului Lukasenko este cu 43 de ani mai tanara si pasionata de fotbal. Cei doi s-au afisat la Mondialul din 2018

Probabil cel mai hulit politician al momentului in lume, presedintele statului Belarus, Aleksander Lukasenko, are o relatie extraconjugala cu o femeie cu 43 de ani mai tanara.

In contextul scandalului diplomatic iscat de deturnarea unui avion comercial de catre autoritatile de la Minsk, viata dictatorului Lukasenko apare din nou in prim-plan. Astfel, desi este casatorit din 1975 cu Galina, cu care are doi copii, Viktor (43 de ani) si Dmitry (39 de ani), presedintele Belarusului traieste cu o alta femeie, Maria Vasilevich, pe care a remarcat-o dupa ce aceasta a castigat titlul de Miss in tara ex-sovietica, in 2018.

Ulterior, cei doi nu s-au ascuns deloc, Lukashenko (66 de ani) si tanara Maria (23 de ani) afisandu-se in public la diverse evenimente, printre care si Campionatul Mondial de fotbal din Rusia. Mai mult, cel supranumit "ultimul dictator din Europa" si-a sprijinit amanta pentru a intra in parlamentul din Belarus, chiar daca Maria Vasilevich n-avea nici o experienta politica.