Anamaria Prodan, reacție dură după ce Daniela Crudu a fost desfigurată de iubit! "L-as extirpa!"

Daniela Crudu trece prin momente dificile după ce a fost bătută crunt de iubitul ei croat, iar lumea mondenă a primit o astfel de veste cu stupoare și, binînțeles, indignare. Daniela Crudu a fost transportată cu targa până la camera de gardă a Spitalului Universitar din Capitală, acolo unde s-a constatat că a suferit o fisură de piramidă nazală, o traumă minoră la față și o luxație de gleznă.

Daniela Crudu a fost, pur și simplu, dată afară din casă, desculță și plină de sânge, iar ulterior a fost emis un ordin de protecție provizoriu, valabil timp de cinci zile. "Era dată afară din casă, desculță și plină de sânge. A spus că a bătut-o prietenul ei, cetățeanul croat Seco Dubravko, dar nu vrea să depună plângere. Au dus-o la Spitalul Universitar, unde medicul a stabilit că nu e nevoie de internare. A plecat acasă, iar azi a revenit la spital, unde a acuzat noi dureri. A venit acolo și un echipaj al secției 25, dar a refuzat mai departe să depună plângere", a povestit unul dintre cei care au văzut-o pe Daniela Crudu după ce vedeta a sunat la numărul de urgență 112 pentru a cere ajutor.

Printre cei care au luat, imediat, atitudine după ce au aflat ce s-a întâmplat s-a aflat și Anamaria Prodan. Oripilată de agresiunea croatului, Anamaria Prodan a declarat - potrivit puterea-romanilor.ro - că totul ține de educație, iar faptul că un bărbat lovește cu bestialitate o femeie demonstrează că acesta este "un zero din toate punctele de vedere".

"Asta tot din educație vine. Vine dintr-o viață haotică, tot dintr-o lipsă totală de încredere. Femeile din România au în general treaba asta, se tem că dacă au făcut doi copii nu mai pot pleca că nu au ce să facă, că rămân pe drumuri. Nimeni pe pământul ăsta nu are dreptul, mai ales un bărbat, să lovească o femeie. De ce? Orice bărbat își pune mintea cu o femeie, o face zob, pentru că nu vorbim de aceeași forță fizică. O femeie oricât de puternică pare, nu are cum să se compare, din niciun punct de vedere cu un bărbat, decât pe meserie, că acolo creierul la unul e mai mare, la unul e mai mic, la unul are nervuri mai profunde, la altul nu are. Pentru un bărbat, să lovească o femeie, să împingă, să înjure o femeie este zero din toate punctele de vedere. Acel bărbat, dacă ar fi după mine și aș putea să fac ceva, l-aș extirpa de pe fața pământului!", a spus Anamaria Prodan.