Anca Turcasiu e superba la 51 de ani: "Am avut obsesia cantarului fiind nascuta din doi parinti destul de grasi"

Anca Turcasiu arata traznet la 51 de ani. Artista si-a sarbatorit ziua de nastere si le-a facut un cadou fanilor sai. Ea a postat pe retelele de socializare imagini sexi de la o sedinta foto.

Divortata, cantareata arata ca la 20 de ani de ani. Anca Turcasiu are un corp de invidiat, starnind admiratilor tuturor celor care o privesc. "Am avut obsesia cantarului toata viata mea, niciodata nu mi s-a parut sa sunt suficient de slaba. Am facut atletism de performanta in copilarie si mi-as fi dorit, din durdulia de fetita care eram, sa devin atleta perfecta, cu picioare subtiri si cu muschii evidentiati. Balerinele si atletele mi se par femeile perfecte.

Obsesia pe care am avut-o toata viata, nascuta fiind din doi parinti destul de grasi, care au mancat enorm, m-a determinat sa ma urc pe cantar mai mult decat era necesar. Iar intr-o zi, l-am aruncat din casa, pentru ca mi-am dat seama ca este foarte grav. Acum mi s-a mai intamplat un lucu minunat, am ajuns la greutatea din adolescenta, 57 de kilograme, la 1,72 cm", a spus Anca Turcasiu.